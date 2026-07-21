Candidatul la funcția de ministru al Sănătății propune reducerea TVA-ului pentru medicamente la 0%.

Ministrul Sănătății desemnat, Alexandru Gasnaș, propune menținerea cotei TVA pentru medicamente la nivelul actual de 8% sau chiar reducerea acesteia la 0%, până la efectuarea unei evaluări a consecințelor unei astfel de decizii.

„Anterior, TVA-ul la medicamente era de 20%, acum este de 8%. Nu vedem beneficiul majorării cotei la 20%, deoarece sistemul nostru rămâne destul de fragmentat și nu are un mecanism echilibrat, țintit, care să asigure accesul la medicamente pentru categoriile cele mai vulnerabile ale populației”, a declarat Alexandru Gasnaș, comentând disputele provocate de propunerea de a crește TVA-ul la medicamente, inclusă în proiectul politicii bugetar-fiscale pentru anul 2027, transmite moldova1.md.

Anterior, această inițiativă a fost criticată de ministrul interimar al Sănătății, Emil Ceban, după care examinarea proiectului a fost suspendată.

Potrivit ministrului desemnat, în timpul discuțiilor cu candidatul la funcția de prim-ministru, Vasile Tofan, și ministrul interimar al finanțelor, Andrian Gavriliță, a fost analizată varianta păstrării cotei actuale sau chiar a anulării totale a acesteia.

„Am discutat posibilitatea de a menține cota la nivelul de 8% sau chiar de a o reduce la 0%. Creșterea de la 8% la 20% a fost doar o variantă preliminară a conceptului, în jurul căreia au avut loc diverse discuții”, a precizat Gasnaș.

Răspunzând la întrebarea despre primele sale acțiuni în cazul în care va fi confirmat în funcția de ministru al sănătății, Alexandru Gasnaș nu a dorit să ofere o listă concretă de priorități, menționând că intenționează mai întâi să asculte reprezentanții sistemului și cetățenii.

„Nu aș dori să vorbesc acum despre priorități, strategii sau schimbări radicale. În primul rând vreau să aud vocea cetățenilor și a specialiștilor din sistem – să înțeleg cu ce probleme se confruntă și unde sistemul nu îi ascultă sau îi dezamăgește. Abia după aceasta vom putea lua împreună deciziile necesare”, a spus el.

Vorbind despre corupția din spitale, Gasnaș a subliniat că una dintre soluții trebuie să fie crearea unui sistem de sănătate mai transparent și mai clar, cu trasee bine definite pentru pacienți.

„Trebuie să înțelegem că medicina este un domeniu costisitor, iar sistemul fragmentat actual creează oportunități pentru corupție, inclusiv prin plăți neoficiale. Probabil cel mai important este să facem sistemul unitar și să asigurăm trasee clare pentru pacienți”, a declarat el.

Potrivit acestuia, o altă măsură importantă va fi informarea cetățenilor despre drepturile lor.

„Este necesar să le spunem oamenilor ce drepturi au, deoarece aceasta este cea mai bună armă împotriva corupției, dar și un element important pentru îmbunătățirea calității gestionării sistemului de sănătate”, a adăugat Gasnaș.

De asemenea, el a comunicat că propunerea de a ocupa funcția de ministru al Sănătății i-a fost făcută de candidatul la funcția de prim-ministru, Vasile Tofan.