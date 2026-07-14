Canal ilegal de migrație pentru bărbați din Ucraina în Republica Moldova: Organizatorul a primit 130.000 de dolari.

Grănicerii ucraineni din regiunea Odesa au reținut organizatorii unei scheme ilegale de migrație și 13 bărbați apți pentru serviciul militar care încercau să intre în Moldova prin sectorul transnistrean al frontierei.

Despre acest lucru informează Serviciul de Grăniceri de Stat al Ucrainei. Pentru acest transfer, după cum precizează instituția, fiecare client a plătit câte 10.000 de dolari, transmite rupor.md.

Schema ilegală a fost organizată de doi locuitori ai regiunii Odesa, care colaborau cu administratorul unui canal de Telegram. Acesta coordona întregul proces și colecta banii de la clienți din șapte regiuni ale Ucrainei într-un portofel criptografic. Bărbații au fost aduși la Odesa, iar de acolo au fost trimiși cu SUV-uri spre granița cu Moldova. Pentru a evita întâlnirile cu patrulele, în fața coloanei mergeau doi observatori care monitorizau drumul.

Totuși, grupul nu a reușit să ajungă la destinație, toți participanții au fost reținuți. De la organizatori au fost confiscate SUV-urile și telefoanele mobile, iar aceștia au fost plasați în arest cu posibilitatea eliberării pe cauțiune. Pe numele celor 13 pasageri au fost întocmite procese-verbale pentru tentativa de trecere ilegală a frontierei.