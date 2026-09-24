Calificările medicilor și farmaciștilor obținute în UE vor putea fi recunoscute în Moldova.

Calificările profesionale obținute de medici și farmaciști în Uniunea Europeană vor putea fi recunoscute în Republica Moldova. Proiectul de lege care prevede acest lucru a fost adoptat de Parlament în lectura a doua.

Documentul a fost elaborat de Ministerul Sănătății în contextul angajamentelor asumate de Republica Moldova prin Acordul de asociere cu Uniunea Europeană, care prevăd apropierea treptată a legislației naționale de acquis-ul european, inclusiv în domeniul reglementării profesiilor și al mobilității forței de muncă, transmite noi.md

Astfel, va fi creat un cadru juridic clar și transparent pentru recunoașterea calificărilor profesionale obținute în statele membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și Confederației Elvețiene. Proiectul prevede atât procedura de recunoaștere automată pentru profesiile armonizate (medic, medic dentist, farmacist, asistent medical generalist, moașă), cât și aplicarea regimului general de recunoaștere, care include măsuri compensatorii, precum verificarea calificării (examen de aptitudini profesionale).

În plus, proiectul de lege introduce cartea profesională națională — un document care confirmă dreptul titularului de a desfășura activitate profesională și înlocuiește actele permisive eliberate în prezent. Cartea va fi eliberată pe o perioadă de cinci ani și va fi înscrisă în Registrul unic al lucrătorilor certificați din domeniul sănătății și al farmaceuticii.

Totodată, a fost introdusă și cartea profesională europeană, în scopul facilitării mobilității transfrontaliere a specialiștilor în cadrul Uniunii Europene. Consiliul Național de Evaluare și Acreditare în Sănătate (CNEAS) va deveni autoritatea competentă responsabilă de procesul de recunoaștere și certificare a calificărilor.

În lectura a doua, proiectul de lege a fost completat cu un amendament înregistrat de președintele Comisiei Protecție Socială, Sănătate și Familie, Adrian Belîi. Propunerea precizează condițiile de exercitare a activității medicale în strictă conformitate cu directivele europene.

Noile prevederi vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2027, cu excepția unor norme care vor deveni aplicabile după aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană.