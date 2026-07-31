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Infotag.md logoInfotag
31 Iulie 2026, 18:49
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Buzu: Până la alegerile din 2027 nu va mai rămâne nicio primărie cu o populație de până la 3.000 de locuitori

Secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu, reamintește că la 31 iulie expiră termenul de adoptare de către autoritățile locale a deciziei privind amalgamarea benevolă a primăriilor.

Buzu: Până la alegerile din 2027 nu va mai rămâne nicio primărie cu o populație de până la 3.000 de locuitori.
Buzu: Până la alegerile din 2027 nu va mai rămâne nicio primărie cu o populație de până la 3.000 de locuitori.

„În prezent, în Republica Moldova există 892 de primării. Două primării (în Chișinău și Bălți) nu pot participa la amalgamare. Din cele 890 de primării rămase, 761 (85%) au adoptat decizii privind amalgamarea prin votul consiliilor locale. O astfel de decizie a fost luată de 90% dintre consiliile tuturor primăriilor cu o populație de sub trei mii de locuitori. Acest lucru arată că aleșii locali din localități au abordat responsabil problema: ei înțeleg și susțin procesul de amalgamare voluntară”, a declarat Buzu, citat de infotag.md.

El a mai comunicat că, din cele 761 de primării, 400 (45%) au parcurs toate etapele și au adoptat decizii finale.

„Cu acestea, începând cu 1 august, vom demara activitatea privind fuziunea, inclusiv în ceea ce privește măsurile de dezvoltare a satelor și adoptarea unor măsuri stimulative. Încă aproximativ 200 de primării (22%) au început procesul de fuziune, dar nu au adoptat decizii finale. Au o lună – până la 1 septembrie ca să finalizeze toate procedurile. Încă 161 de primării au început procesul, însă acesta s-a dovedit a fi blocat din cauza unor motive diferite. Acestor primării le vom acorda sprijin ca să finalizeze formalitățile. Dacă nu vor reuși, vom aplica fuziunea normativă – fără plăți din partea statului”, a subliniat secretarul general.

El a menționat că 60 de primării au refuzat inițial să examineze chestiunea fuziunii și nu au luat măsuri în acest sens.

„Asta înseamnă că aleșii locali nu au dorit să-și asume responsabilitatea. În consecință, Parlamentul și Guvernul își vor asuma responsabilitatea. Începând cu 1 august, în privința lor va începe procesul de unificare normativă. Indiferent de situație, până la alegerile pentru autoritățile locale din 2027 nu va rămâne nicio primărie cu o populație mai mică de trei mii de persoane”, a conchis Buzu.

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