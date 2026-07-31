Buzu: Până la alegerile din 2027 nu va mai rămâne nicio primărie cu o populație de până la 3.000 de locuitori.

Secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu, reamintește că la 31 iulie expiră termenul de adoptare de către autoritățile locale a deciziei privind amalgamarea benevolă a primăriilor.

„În prezent, în Republica Moldova există 892 de primării. Două primării (în Chișinău și Bălți) nu pot participa la amalgamare. Din cele 890 de primării rămase, 761 (85%) au adoptat decizii privind amalgamarea prin votul consiliilor locale. O astfel de decizie a fost luată de 90% dintre consiliile tuturor primăriilor cu o populație de sub trei mii de locuitori. Acest lucru arată că aleșii locali din localități au abordat responsabil problema: ei înțeleg și susțin procesul de amalgamare voluntară”, a declarat Buzu, citat de infotag.md.

El a mai comunicat că, din cele 761 de primării, 400 (45%) au parcurs toate etapele și au adoptat decizii finale.

„Cu acestea, începând cu 1 august, vom demara activitatea privind fuziunea, inclusiv în ceea ce privește măsurile de dezvoltare a satelor și adoptarea unor măsuri stimulative. Încă aproximativ 200 de primării (22%) au început procesul de fuziune, dar nu au adoptat decizii finale. Au o lună – până la 1 septembrie ca să finalizeze toate procedurile. Încă 161 de primării au început procesul, însă acesta s-a dovedit a fi blocat din cauza unor motive diferite. Acestor primării le vom acorda sprijin ca să finalizeze formalitățile. Dacă nu vor reuși, vom aplica fuziunea normativă – fără plăți din partea statului”, a subliniat secretarul general.

El a menționat că 60 de primării au refuzat inițial să examineze chestiunea fuziunii și nu au luat măsuri în acest sens.

„Asta înseamnă că aleșii locali nu au dorit să-și asume responsabilitatea. În consecință, Parlamentul și Guvernul își vor asuma responsabilitatea. Începând cu 1 august, în privința lor va începe procesul de unificare normativă. Indiferent de situație, până la alegerile pentru autoritățile locale din 2027 nu va rămâne nicio primărie cu o populație mai mică de trei mii de persoane”, a conchis Buzu.