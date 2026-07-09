Buzu: Este momentul să luăm decizii responsabile pentru viitorul localităților noastre.

Procesul de amalgamare voluntară se va încheia pe 31 iulie, iar ulterior, din luna august, Guvernul va demara procesul de amalgamare normativă.

În etapa voluntară, localitățile pot decide singure cu cine se unesc, cum își organizează administrația și care sunt prioritățile, iar Guvernul susține comunitățile cu stimulente pentru dezvoltare, transmite moldpres.md.

Secretarul general al Executivului, Alexei Buzu, a îndemnat aleșii locali să valorifice perioada rămasă până la final de iulie pentru a finaliza discuțiile și a lua decizii responsabile, în interesul comunităților pe care le reprezintă. Potrivit oficialului, pentru primăriile sub 3.000 de locuitori, amalgamarea va deveni obligatorie.

„Procesul de amalgamare voluntară se finalizează pe 31 iulie. În august, Guvernul va începe procesul de amalgamare normativă. Pentru primăriile sub 3.000 de locuitori, amalgamarea va deveni obligatorie. De aceea, încurajăm aleșii locali să valorifice această etapă voluntară și să ia decizii responsabile, în interesul comunităților pe care le reprezintă. Este momentul să găsim limbă comună, să finalizăm discuțiile și să luăm decizii responsabile pentru viitorul localităților noastre. Acum, localitățile pot decide singură cu cine se unesc, cum își organizează administrația și care sunt prioritățile de investiții”, a afirmat Alexei Buzu.

Oficialul a subliniat că, în etapa voluntară, Guvernul oferă sprijin financiar de 3.000 de lei pentru fiecare locuitor din primăria unită, resurse pentru proiecte de infrastructură, până la 1 milion de lei pentru pregătirea procesului de amalgamare și sprijin anual pentru bugetul local, timp de trei ani.

„Aceste resurse sunt disponibile în cadrul etapei de amalgamare voluntară. De aceea, decizia luată acum oferă mai multă libertate pentru comunitate și mai mult control asupra proiectelor care pot fi implementate, fie că vorbim de modernizarea drumurilor, a apeductelor, a grădinițelor, a școlilor sau a altor servicii publice”, a explicat secretarul general al Guvernului.

Alexei Buzu a reiterat că amalgamarea nu șterge identitatea satului sau a orașului, iar numele localității, tradițiile și comunitatea rămân. Totodată, în localități vor funcționa centre de prestare a serviciilor publice, iar fiecare comunitate va avea reprezentare în noua structură administrativă.

„Vă încurajăm să discutați deschis în comunitate, să cereți informații și să luați această decizie cu responsabilitate până la data de 31 iulie. Este o oportunitate prin care comunitățile își pot decide singure viitorul și pot beneficia de sprijin oferit în această etapă a reformei”, a conchis Alexei Buzu.