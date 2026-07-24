Buzu, despre sarcinile privind plafonarea salariilor și optimizări: Trebuie să facem curățenie.

Prim-ministrul Vasile Tofan a formulat cerințe clare privind limitarea „salariilor indecent de mari” și optimizarea aparatului de stat, stabilind și termene concrete pentru realizarea acestora.

Despre acest lucru a vorbit secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu, în emisiunea de la Jurnal TV.

În cadrul primei ședințe a Guvernului, premierul i-a solicitat să prezinte până la 31 iulie măsuri concrete privind plafonarea `salariilor nesimțite din sistem”, și să monitorizeze ca până la 22 septembrie, ministerele să prezinte scenarii de optimizare a aparatului administrativ.

Întrebat, dacă a simțit diferențe de abordare, fiind deja la al patrulea ministru, Alexei Buzu a menționat: „pe interior vreau să vă spun că prim-ministrul când solicită ceva spune și ora”.

„Înțelegem că toate aceste salarii nesimțite au creat un sentiment de neîncredere și noi avem nevoie de participarea plenară a cetățenilor în efortul nostru de reformare și integrare europeană. Înțelegem că înainte de a cere cetățenilor anumite decizii complicate, trebuie să arătăm maximă deschidere și că putem să ne organizăm și să facem curățenie în propria ogradă și că fiecare leu îl utilizăm cu maximă chibzuință”, a spus Alexei Buzu.

Întrebat dacă s-a gândit deja la soluții, el a menționat că există anumite breșe în sistem care trebuie s[ fie înlăturate.

„Sistemic undeva nu au funcționat anumite lucruri. Nu am avut vizibilitatea necesară, nu au funcționat anumite elemente de control. Trebuie să înțelegem unde am greșit, ce trebuie să fortificăm și asta urmează să clarificăm în următoarele zile. Dar trebuie să facem o precizare, când vorbim de salarii nesimțite, nu neapărat ne referim la salarii mari. Ne referim la faptul că contribuția nu este pe potriva remunerării”, a spus Buzu

Întrebat de moderatorul emisiunii, Vitalie Călugăreanu, ce nu a funcționat la nivel de Guvern în cazul MoldATSA, cine era responsabil să observe anume acest aspect al salariilor mari, secretarul general al Guvernului a specificat că aici este o problemă, deoarece în întreprinderile de stat salarizarea nu este reglementată de aceeași lege care reglementează salariile profesorilor ori a unor funcționari publici.

„Acolo unele elemente se decid de Consiliu, altele de conducere. Un alt element e, că nu avem vizibilitatea, nivelul de remunerație în toate instituțiile, fie că vorbim de o întreprindere de stat ori societate de acțiuni în care statul co-participă. Va trebui să înțelegem cum la anumite etape putem să vedem care e nivelul de salarizare, care e performanța, pentru că remunerarea trebuie să fie legată de performanță. Eu cred că aici avem breșe și trebuie să fortificăm și să avem integritate în sistemul de remunerare”, a mai spus Buzu.

Referitor la optimizările în ministere și agenții, care trebuie prezentate până la 22 septembrie, Alexei Buzu a declarat că ministerele urmează să vină cu propuneri pe termen scurt și mediu.

„Vom acționa cu prudență, dar și cu gândul la interesul cetățenilor. Domnul Tofan mi-a solicitat și mie curaj, ca să avem această discuție pe interior”, a mai spus secretarul general al Guvernului.