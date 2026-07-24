Buzu: 70% dintre primăriile din Moldova participă deja la procesul de amalgamare voluntară.

Aproximativ 70% dintre primăriile din Republica Moldova participă deja activ în procesul de amalgamare voluntară a localităților, a declarat secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu.

Potrivit acestuia, procesul de amalgamare voluntară se va încheia pe 31 iulie, iar autoritățile nu intenționează să prelungească termenul stabilit, scrie rupor.md.

Buzu a menționat că majoritatea autorităților publice locale au făcut deja pași concreți pentru a participa la reformă. Până la sfârșitul lunii iulie se așteaptă o decizie finală și din partea celorlalte primării.

„85% din toate primăriile țării au adoptat deja decizii privind amalgamarea. Dintre acestea, aproximativ 70% sunt deja implicate activ în acest proces. Vom vedea ce se va întâmpla până la sfârșitul lunii, însă semnalul este încurajator - o parte semnificativă a aleșilor locali a ales calea unificării voluntare”, a declarat secretarul general al Guvernului în cadrul unei emisiuni la postul de televiziune Jurnal TV.

Potrivit oficialului, amalgamarea voluntară este doar prima etapă a reformei administrației publice locale. Scopul principal al transformărilor este reducerea fragmentării excesive a unităților administrative și crearea unor primării mai puternice și eficiente.

„Faptul în sine al apariției unor primării mai mari reprezintă deja un avantaj. Astăzi ne confruntăm cu o problemă serioasă de fragmentare: 87% din primării administrează localități cu o populație mai mică de trei mii de locuitori”, a explicat Alexei Buzu.

De asemenea, el a informat că reforma va fi însoțită de descentralizare financiară și consolidarea potențialului administrativ al noilor autorități locale.

„Vom oferi acestor primării instrumente financiare și resurse suplimentare, vom întări echipele locale. Jumătate din toți pensionarii sistemului de stat lucrează astăzi chiar în primării. Nu vom putea implementa proiecte de amploare fără competențe administrative suficiente”, a subliniat secretarul general al Guvernului.