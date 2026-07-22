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22 Iulie 2026, 07:54
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Buzatu, despre salariile din întreprindere: Cheltuielile pentru întreținerea Energocom nu depășesc 6 bani pe metru cub

Cheltuielile pentru întreținerea companiei energetice de stat Energocom nu depășesc 6 bani pe metru cub din prețul gazului, iar reducerea lor nu poate influența tariful.

Buzatu, despre salariile din întreprindere: Cheltuielile pentru întreținerea Energocom nu depășesc 6 bani pe metru cub.
Buzatu, despre salariile din întreprindere: Cheltuielile pentru întreținerea Energocom nu depășesc 6 bani pe metru cub.

Salarizarea angajaților companiei nu este stabilită prin decizia Energocom, ci pe baza prevederilor și coeficienților aprobați de Guvern. ANRE include în tarif doar o parte determinată și strict limitată a acestor costuri, a declarat directorul interimar al Energocom, Eugeniu Buzatu, în emisiunea „Săptămâna Nouă cu Anatolie Golea”, transmite tv8.md.

„Structura tarifului și cum se formează în procente. Avem un tarif propus de 19,38 lei fără TVA, din care 12,67 lei reprezintă strict achiziția de gaz (66,24%). Transportul este de 60 bani pe metru cub (3,1%). Distribuția 4,7 lei sau 24,63%. Urmează costurile furnizorului, care includ salariile și taxele reglementate de 56 bani sau 2,95%, dintre care pentru salariile la Energocom se alocă doar 6 bani. Rentabilitatea este de încă 13 bani. De asemenea, există abateri tarifare de 54 bani, care deja însumează 106 milioane. Astfel rezultă 19,38 lei”, a explicat Buzatu.

El a menționat că nu este de acord cu afirmațiile că salariile sau cheltuielile operaționale sunt legate de creșterea tarifelor la gaz, subliniind că necesitatea este dictată de creșterea prețului pe piețele internaționale și acumularea abaterilor tarifare, când gazul era vândut populației mai ieftin decât era achiziționat.

„Cheltuielile Energocom, care includ salariile și alte costuri, ajung la 27 milioane lei din cheltuielile reglementate. Dar acest tarif nu acoperă toate salariile noastre, în calculul ANRE. Să nu uităm că Energocom desfășoară două activități mari: achiziția de gaz și de energie electrică. În ceea ce privește energia electrică, cifra de afaceri este de 53%, iar pentru gaz 47%”, a declarat Buzatu.

El a spus că în prezent la Energocom lucrează 254 de angajați, iar cheltuielile pentru aceștia, precum și alte costuri ale companiei, sunt distribuite proporțional între domeniile energiei electrice și gazului. De asemenea, regulatorul nu permite includerea în tarif a cheltuielilor salariale peste un anumit procent. Conform declarațiilor lui Buzatu, din calculul tarifului propus de 19,38 lei fără TVA, pentru salariile angajaților se alocă 6 bani sau mai puțin de 0,2% din costul metrului cub.

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