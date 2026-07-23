Buzatu, despre creșterea prețurilor la gaz: Până în iulie, pierderile au ajuns la 106 milioane de lei.

Directorul interimar al Energocom, Eugeniu Buzatu, a explicat motivele pentru care compania a cerut revizuirea tarifului la gazele naturale.

„Conform legislației, furnizorul care îndeplinește obligațiile privind prestarea serviciului public, dacă observă că abaterea atât în plus, cât și în minus depășește 1%, este obligat să se adreseze agenției cu o cerere de corectare a tarifului”, a declarat el în emisiunea Rezoomat de la Realitatea, transmite unimedia.info.

Potrivit lui Buzatu, la aprobarea tarifului actual în 2026, Energocom a pornit de la un preț mediu de achiziție a gazului de 38 de euro pe megawatt-oră, sau aproximativ 400 de euro pentru o mie de metri cubi.

El a explicat că compania achiziționează gaz prin contracte forward, adică îl cumpără în avans cu livrare în lunile următoare.

„Când în 2026 s-a aprobat tariful actual — 13,35 lei fără TVA, coșul de achiziții al Energocom pentru întregul an s-a format pe baza prețului de 38 de euro pe megawatt-oră, sau aproximativ 400 de euro pentru o mie de metri cubi.

Este important de menționat că Energocom achiziționează așa-numitele produse energetice — contracte forward, adică cumpără gaz astăzi cu livrare, de exemplu, în septembrie, octombrie sau noiembrie. Aceste achiziții se realizează pe piețele europene.

La momentul aprobării tarifului, costul acestor contracte forward era de 38 de euro pe megawatt-oră. Totuși, după începutul conflictului din Orientul Mijlociu la sfârșitul lunii februarie, prețurile pe bursele europene au început să crească. La un moment dat, acestea au ajuns la 70 de euro pe megawatt-oră.

În același timp, în aprilie, mai și iunie volumele livrărilor au fost relativ mici. Deși prețul de achiziție depășea deja 38 de euro pe megawatt-oră, costul mediu de achiziție a fost de aproximativ 423 de euro pentru o mie de metri cubi”, a menționat directorul Energocom.

Buzatu a comunicat că, în urma calculelor efectuate în iulie, compania a înregistrat abateri negative acumulate de aproximativ 106 milioane de lei.

„Astfel, încă din aprilie am început să acumulăm aceste abateri negative. Cheltuielile noastre pentru livrarea gazului nu mai erau acoperite de tariful actual, iar acest decalaj a crescut treptat”, a subliniat Buzatu.