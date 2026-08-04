Bulevardul Mircea cel Bătrân va fi extins. Proiectul prevede piste pentru biciclete și stații de încărcare electrică.

Primăria Chișinău extinde bulevardul Mircea cel Bătrân, pe tronsonul dintre străzile Profesor Ion Dumeniuc și Bucovinei.

Proiectul prevede modernizarea completă a infrastructurii rutiere, inclusiv amenajarea pistelor pentru biciclete, a stațiilor pentru transport public și a rețelelor subterane. În premieră pentru oraș, proiectul include și amplasarea stațiilor de încărcare pentru vehicule electrice de-a lungul bulevardului, transmite IPN.

Valentina Flueraș, inginer-șef la Institutul municipal de proiectări „Chișinăuproiect”, a declarat că investiția este una dintre cele mai importante pentru sectorul Ciocana și este așteptată de locuitorii din zonă, în contextul dezvoltării accelerate a cartierelor rezidențiale din apropiere.

Potrivit acesteia, noul tronson va contribui la fluidizarea traficului și va îmbunătăți conexiunea cu alte artere importante ale orașului, inclusiv în perspectiva extinderii rețelei rutiere spre Șoseaua Balcani.

Lucrările prevăd amenajarea trotuarelor, spațiilor verzi, pistelor pentru bicicliști, stațiilor moderne de așteptare, semafoarelor inteligente, trecerilor pietonale supraînălțate și a locurilor de parcare. Totodată, vor fi construite rețele noi de apă, canalizare, gaze și energie electrică.