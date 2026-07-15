Interpretul canadian de rock Bryan Adams va susține pentru prima dată un concert în Republica Moldova.

Concertul va avea loc pe 15 iunie 2027, pe stadionul UTM din Chișinău, în cadrul turneului mondial Roll with the Punches.

Artistul va interpreta cele mai cunoscute hituri ale sale, inclusiv Summer of '69, (Everything I Do) I Do It for You și Heaven, precum și compoziții noi. Organizatorii promit un spectacol grandios pe stadion, cu o formație completă și o producție scenică modernă.

Vânzarea biletelor începe pe 20 iulie 2026, la ora 12:00, pe site-ul livetickets.md. Prețul biletelor pornește de la 700 de lei, iar pachetul VIP pentru un grup de 10 persoane va costa 40.000 de lei.