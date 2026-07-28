Brigada Fulger desfășoară exerciții tactice în raionul Basarabeasca

Poliția informează că astăzi angajații Brigăzii de poliție cu destinație specială „Fulger” vor desfășura exerciții tactice în orașul Basarabeasca.

Potrivit datelor instituției, activitățile se desfășoară în cadrul pregătirii regulate și sunt orientate spre perfecționarea abilităților angajaților subdiviziunii speciale pentru desfășurarea operațiunilor.

În acest context, forțele de ordine îndeamnă cetățenii să nu se alarmeze dacă observă prezența organelor de drept sau desfășurarea unor activități specifice și să obțină informații doar din surse oficiale.