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ipn
24 Iulie 2026, 07:36
8 042
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Borosan despre taxa pentru combustibil: Securitatea energetică implică costuri

Securitatea energetică are un preț, iar începând cu 1 august acesta se va reflecta în prețul combustibilului printr-o contribuție de 48 de bani pentru fiecare litru de benzină și motorină.

Borosan despre taxa pentru combustibil: Securitatea energetică implică costuri.
Borosan despre taxa pentru combustibil: Securitatea energetică implică costuri.

Potrivit directorului Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), Constantin Borosan, acești bani vor fi folosiți pentru crearea și menținerea stocurilor obligatorii de produse petroliere, necesare pentru prevenirea eventualelor crize de aprovizionare, transmite ipn.md.

„Este mai bine să ai produse petroliere mai scumpe sau să nu le ai deloc? Este mai bine să le ai! De aceea securitatea energetică costă bani. La fel cum creăm rezerve de gaze naturale, trebuie să avem rezerve de produse petroliere, care vor fi cumpărate și depozitate, iar acest lucru costă bani”, a declarat Constantin Borosan în emisiunea de la Realitatea TV.

Directorul ANRE a menționat că stocurile obligatorii vor fi gestionate atât de stat, cât și de companiile petroliere. Jumătate din stocuri vor fi plasate în depozite desemnate sau create de stat, iar cealaltă jumătate va reveni operatorilor de pe piața produselor petroliere.

Stocurile pot fi păstrate atât în Republica Moldova, cât și în străinătate, însă în afara țării nu vor fi depozitate mai mult de 40% din volume. Potrivit lui Borosan, pentru achiziționarea acestor rezerve strategice va fi aplicată o taxă suplimentară de 48 de bani pentru fiecare litru de combustibil.

Reamintim că, începând cu 1 august, în prețul benzinei și motorinei din Moldova va fi inclusă o taxă suplimentară de 48 de bani pe litru. Decizia corespunzătoare a fost aprobată pe 21 iulie de Consiliul Administrativ al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică.

Sursă
ipn
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