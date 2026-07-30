Bolea, despre întârzierea lucrărilor la centura Slobozia Mare: Contractorul a fost dat în judecată.

Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, susține că statul cere plata penalităților de la prima companie care a executat lucrările la centura Slobozia Mare.

Aceasta după ce contractul a fost reziliat din cauza întârzierilor.

Drumul, care inițial urma să fie construit în doi ani, a fost finalizat abia în iulie 2026, după schimbarea antreprenorului, scrie realitatea.md.

Potrivit ministrului, primul contract pentru construcția centurii Slobozia Mare a fost semnat în 2019, însă a fost reziliat în 2021 din cauza progresului redus al lucrărilor. În prezent, Administrația Națională a Drumurilor (AND) se află în proces de judecată cu această companie.

„Inițial contractul pentru Centura Slobozia Mare a fost semnat în 2019, a fost reziliat în 2021, iar AND este în proces de judecată cu această companie. Ulterior, proiectul a fost schimbat în totalitate, pentru că în 2021 am trecut la documentație europeană de proiectare”, a declarat Vladimir Bolea înaintea ședinței Guvernului de miercuri, 29 iulie.

Ministrul a precizat că noul contract a fost semnat în decembrie 2024, iar compania selectată a început lucrările în martie 2025 și le-a finalizat în iulie 2026.

„A doua companie și-a îndeplinit obligațiile. A doua parte a costat 11,5 milioane de euro, iar prima parte a fost în jur de 12 milioane de euro”, a spus Bolea.

Întrebat ce sumă solicită statul de la primul antreprenor, ministrul a precizat că aceasta este stabilită conform prevederilor contractuale privind penalizările.

Drumul de centură al localității Slobozia Mare a fost deschis circulației la 27 iulie 2026. Tronsonul are o lungime de 16,6 kilometri și are rolul de a redirecționa traficul greu din localitățile Slobozia Mare, Cîșlița-Prut și Giurgiulești.

Lucrările au început inițial în baza unui contract semnat cu o companie din Turcia, iar drumul trebuia finalizat până în 2022. După ce primul antreprenor a realizat doar aproximativ o treime din lucrări, contractul a fost reziliat. Proiectul a fost reluat de un consorțiu local, care a finalizat lucrările și a deschis oficial drumul în iulie 2026. Investiția totală este de aproximativ 24 de milioane de euro și a fost realizată cu sprijinul financiar al Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD).