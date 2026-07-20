BNS: Producția industrială a crescut cu peste 7% în primele cinci luni ale anului.

Producția industrială din Republica Moldova a crescut în mai cu 8,2% față de aceeași perioadă a anului trecut. Totodată, în primele cinci luni ale acestui an, creșterea a fost de 7,2%.

Potrivit Biroului Național de Statistică (BNS), această dinamică este determinată de creșterea producției în industria prelucrătoare și extractivă, precum și în sectorul producerii și furnizării de energie, transmite ipn.md.

BNS menționează că în mai producția în industria extractivă a crescut cu peste 22%, în industria prelucrătoare — cu aproximativ 8%, iar producția și furnizarea de energie electrică, căldură, gaze și apă caldă — cu 11% comparativ cu mai 2023.

De asemenea, ținând cont de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, producția industrială în mai a fost cu 9,5% mai mare decât în aceeași lună a anului trecut. Creșteri au fost înregistrate în toate cele trei domenii: industria extractivă (+21%), industria prelucrătoare (+10%) și producția și furnizarea de energie electrică, căldură, gaze și apă caldă (+9,3%).

Pe de altă parte, creșterea producției industriale în perioada ianuarie-mai a fost susținută de majorarea producției în industria prelucrătoare cu peste 6%, precum și în producția și furnizarea de energie electrică, căldură, gaze și apă caldă cu aproximativ 14%. În același timp, în industria extractivă s-a înregistrat o scădere ușoară de 0,3%.