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13 Iulie 2026, 19:51
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BNS: Mortalitatea infantilă a început să scadă

Reducerea mortalității infantile, împreună cu scăderea generală a numărului de decese în țară (până la 13,5 la 1.000 de locuitori), a devenit unul dintre factorii cheie care au influențat creșterea speranței de viață în Moldova.

BNS: Mortalitatea infantilă a început să scadă.
BNS: Mortalitatea infantilă a început să scadă.

Conform rezultatelor din 2025, aceasta a crescut cu aproape 10 luni și a ajuns la 72,8 ani, transmite logos-pres.md.

Coeficientul mortalității a scăzut la 9,2 cazuri la 1.000 de nou-născuți, față de 11,8 cazuri în anul precedent. Mortalitatea infantilă a rămas ușor mai ridicată în rândul băieților decât în rândul fetelor, iar această diferență de gen este caracteristică pentru întreaga populație umană.

Numărul înregistrat de BNS în 2025 este de 204 copii decedați înainte de împlinirea vârstei de un an, cu 76 mai puțin decât în 2024.

Acest indicator statistic reflectă calitatea asistenței medicale, nivelul de trai și eficiența sistemului de protecție a sănătății materne și a copilului. Conform datelor Organizației Mondiale a Sănătății, indicatorul reacționează sensibil la orice schimbări socio-economice.

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