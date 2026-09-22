theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
tvrmoldova.md logotvrmoldova
22 Septembrie 2026, 09:46
6 094
Copiază linkul
Link copiat

Belous: Salariile bugetarilor vor crește cu 10–20% din 2027

Salariile angajaților din sectorul bugetar ar putea crește în medie cu 10–20%, în funcție de domeniu și categoria profesională. Despre acest lucru a anunțat ministra Finanțelor, Victoria Belous.

Belous: Salariile bugetarilor vor crește cu 10–20% din 2027.
Belous: Salariile bugetarilor vor crește cu 10–20% din 2027.

Potrivit ministrei, în domeniul educației salariile ar putea crește cu 10–15%. Pentru unele categorii de personal auxiliar, majorarea va fi mai semnificativă. Cele mai mari creșteri sunt prevăzute pentru anumite categorii de angajați din educație, sănătate, ordine publică și apărare, transmite tvrmoldova.md.

„Unele categorii de personal auxiliar, de exemplu ajutorii de educatori, vor primi în medie o majorare de 30%, bucătarul-șef — 37%, cadrele didactice fără grad — 14%, iar cadrele didactice cu grad — 11%”, a declarat Belous.

În domeniul sănătății și asistenței sociale, creșterea medie a salariilor va constitui circa 17%, iar salariile asistenților medicali ar putea crește cu aproximativ 20%.

Pentru angajații din sectorul ordinii publice este prevăzută o majorare medie de 15%. Polițiștii cu o vechime de peste cinci ani ar urma să primească o creștere de aproximativ 20%.

„În sectorul apărării naționale se propune o majorare de 19%, în domeniul culturii, tineretului și sportului — în medie cu 15%, în administrația publică — cu 15%, iar în justiție — cea mai mică majorare, de doar 9%”, a precizat ministra.

Pentru muncitorii tehnici și personalul auxiliar, inclusiv angajații din categoriile cele mai mici, majorarea salariilor ar trebui să constituie cel puțin 20%.

Belous a precizat că mărimea majorării va depinde de categoria angajatului, nivelul de responsabilitate și complexitatea funcției. Potrivit ei, la elaborarea proiectului de lege au participat nu doar angajații Ministerului Finanțelor, ci și experți și reprezentanți ai instituțiilor de stat.

La sfârșitul lunii august, Guvernul a anunțat că, de la 1 ianuarie 2027, va intra în vigoare un nou sistem de salarizare, iar salariile angajaților din sectorul bugetar vor fi majorate.

Anterior, în octombrie, bugetarii cu salarii mai mici de 20 de mii de lei vor primi o plată unică. Pentru angajații din domeniul educației — personal de conducere, didactic și didactic auxiliar — aceasta va constitui 4 mii de lei.

Angajații din domeniul social, apărare națională și ordine publică, sănătate, cultură, sport, justiție și administrație publică vor primi câte 3 mii de lei, iar personalul tehnic — câte 2 mii de lei. În total, Guvernul va aloca 560 de milioane de lei pentru aceste plăți.

La 19 august, sute de profesori au protestat în fața clădirii Guvernului, cerând majorarea salariilor și îmbunătățirea condițiilor de muncă. Atunci, autoritățile au recunoscut existența problemelor și au promis că vor găsi soluții.

Abonați-vă la știrile Point.md pe Google
Sursă
tvrmoldova.md logotvrmoldova
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Acest text a fost tradus cu ajutorul AI. Ați observat o greșeală?
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici