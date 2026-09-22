Belous: Salariile bugetarilor vor crește cu 10–20% din 2027.

Salariile angajaților din sectorul bugetar ar putea crește în medie cu 10–20%, în funcție de domeniu și categoria profesională. Despre acest lucru a anunțat ministra Finanțelor, Victoria Belous.

Potrivit ministrei, în domeniul educației salariile ar putea crește cu 10–15%. Pentru unele categorii de personal auxiliar, majorarea va fi mai semnificativă. Cele mai mari creșteri sunt prevăzute pentru anumite categorii de angajați din educație, sănătate, ordine publică și apărare, transmite tvrmoldova.md.

„Unele categorii de personal auxiliar, de exemplu ajutorii de educatori, vor primi în medie o majorare de 30%, bucătarul-șef — 37%, cadrele didactice fără grad — 14%, iar cadrele didactice cu grad — 11%”, a declarat Belous.

În domeniul sănătății și asistenței sociale, creșterea medie a salariilor va constitui circa 17%, iar salariile asistenților medicali ar putea crește cu aproximativ 20%.

Pentru angajații din sectorul ordinii publice este prevăzută o majorare medie de 15%. Polițiștii cu o vechime de peste cinci ani ar urma să primească o creștere de aproximativ 20%.

„În sectorul apărării naționale se propune o majorare de 19%, în domeniul culturii, tineretului și sportului — în medie cu 15%, în administrația publică — cu 15%, iar în justiție — cea mai mică majorare, de doar 9%”, a precizat ministra.

Pentru muncitorii tehnici și personalul auxiliar, inclusiv angajații din categoriile cele mai mici, majorarea salariilor ar trebui să constituie cel puțin 20%.

Belous a precizat că mărimea majorării va depinde de categoria angajatului, nivelul de responsabilitate și complexitatea funcției. Potrivit ei, la elaborarea proiectului de lege au participat nu doar angajații Ministerului Finanțelor, ci și experți și reprezentanți ai instituțiilor de stat.

La sfârșitul lunii august, Guvernul a anunțat că, de la 1 ianuarie 2027, va intra în vigoare un nou sistem de salarizare, iar salariile angajaților din sectorul bugetar vor fi majorate.

Anterior, în octombrie, bugetarii cu salarii mai mici de 20 de mii de lei vor primi o plată unică. Pentru angajații din domeniul educației — personal de conducere, didactic și didactic auxiliar — aceasta va constitui 4 mii de lei.

Angajații din domeniul social, apărare națională și ordine publică, sănătate, cultură, sport, justiție și administrație publică vor primi câte 3 mii de lei, iar personalul tehnic — câte 2 mii de lei. În total, Guvernul va aloca 560 de milioane de lei pentru aceste plăți.

La 19 august, sute de profesori au protestat în fața clădirii Guvernului, cerând majorarea salariilor și îmbunătățirea condițiilor de muncă. Atunci, autoritățile au recunoscut existența problemelor și au promis că vor găsi soluții.