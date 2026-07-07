Bazinele acvatice din nordul țării, verificate de inspectorii de mediu.

Inspectorii pentru protecția mediului din raionul Drochia, împreună cu membrii Comisiei pentru Situații Excepționale, au verificat principalele bazine acvatice din teritoriu.

Scopul controalelor a fost evaluarea stării tehnice a construcțiilor hidrotehnice, a integrității malurilor, precum și a zonei de protecție din jurul acestora. Totodată, au fost analizate documentele tehnice aferente exploatării și întreținerii acumulărilor de apă, transmite noi.md.

În timpul verificărilor, specialiștii au identificat posibile riscuri de distrugere a infrastructurii hidrotehnice și au evaluat respectarea normelor de exploatare a obiectelor acvatice.

Verificările au avut caracter preventiv și au fost orientate spre asigurarea siguranței populației și protecția mediului înconjurător.

Autoritățile au subliniat importanța monitorizării permanente a rezervoarelor de apă, în special în perioadele cu fluctuații climatice semnificative, când crește riscul de eroziune, precum și de deteriorare a barajelor și malurilor.

Inspectoratul pentru Protecția Mediului face apel către cetățeni să trateze responsabil resursele de apă și să contribuie activ la protejarea și menținerea acestora într-o stare sigură.