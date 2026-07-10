Bazele inteligenței artificiale ar putea deveni materie școlară în Moldova.

Moldova trebuie să integreze treptat bazele inteligenței artificiale (IA), etica digitală și utilizarea responsabilă a tehnologiilor în sistemul național de educație, de la școala primară până la universități.

O astfel de recomandare este inclusă în raportul UNESCO privind evaluarea pregătirii Moldovei pentru implementarea inteligenței artificiale, informează logos-press.md.

Conform documentului, scopul principal este ca fiecare elev să înțeleagă cum influențează IA societatea, să poată evalua critic informațiile digitale și să recunoască dezinformarea creată cu ajutorul tehnologiilor moderne, inclusiv deepfake-uri și alte forme de conținut generate de IA.

Experții subliniază că educația în domeniul IA nu trebuie să se limiteze doar la specializările tehnice. Abilitățile de utilizare responsabilă a tehnologiilor, etica digitală și gândirea critică trebuie să devină parte a educației generale pentru toți elevii, indiferent de direcția aleasă de studiu.

Elaborarea noilor programe școlare trebuie să se bazeze pe experiența universităților și organizațiilor care deja implementează inițiative în domeniul alfabetizării digitale și media, precum și să corespundă reformelor educației din Moldova și standardelor europene de competențe digitale.

Implementarea acestei inițiative este propusă să înceapă în 2027, iar perioada completă de implementare este planificată pentru anii 2027–2030.

UNESCO este pregătită să susțină Moldova în acest proces, oferind experiență internațională în domeniul alfabetizării privind IA, alfabetizării media și dezvoltării responsabile a tehnologiilor. Totodată, în raport se propune crearea unui Fond Național pentru Cercetare și Inovare în domeniul IA, care va sprijini proiectele științifice, pregătirea specialiștilor și cercetările la intersecția IA cu educația, dreptul, etica și administrația publică.