Baronul romilor, Artur Cerari, va fi înmormântat într-un costum italian și într-un cavou de marmură.

La Soroca continuă pregătirile pentru înmormântarea baronului romilor, Artur Cerari. Familia organizează ceremonia conform tradițiilor comunității, care va dura mai bine de zece zile.

Baronul va fi înmormântat în costumul adus din Italia și într-un cavou din marmură verde, așa cum și-a dorit în timpul vieții. Se așteaptă ca sute de persoane să vină să-i aducă un ultim omagiu, informează protv.md.

Trupul lui Artur Cerari se află în camera sa, lângă colecția de statuete din porțelan. Fiica sa, Ana, a povestit că pentru înmormântare au fost comandate haine special din străinătate.

„Tata purta întotdeauna culoarea lui preferată, albastru închis, cu o cămașă aurie, niciodată albă. Am comandat costumul din Italia, exact așa cum îi plăcea lui, la fel și încălțămintea”, a spus fiica baronului decedat.

Conform tradițiilor comunității rome, Artur Cerari va fi înhumat într-un cavou la cimitirul din Soroca, alături de familia sa, tatăl Mircea Cerari, fost baron, mama și soția. Lucrările de construcție a cavoului au început deja. Acesta va fi realizat din marmură și granit, iar rudele spun că totul va fi exact cum și-a dorit el.

„În interior, mausoleul va fi finisat cu marmură, foarte frumos. Baronul a vrut să fie de culoare verde. Vom îndeplini dorința lui. Ne rugăm ca Dumnezeu să-l primească în împărăția Sa”, a declarat Robert Cerar, nepotul, președintele mișcării socio-politice a romilor din Republica Moldova.

Baronul romilor a decedat la vârsta de 66 de ani. Potrivit fiicei, moartea a survenit brusc, acasă, înconjurat de familie.

„Tata a plecat din viață foarte repede. Cred că nici nu a simțit nimic. A suferit un stop cardiac. Dimineața s-a trezit, a băut ceai, a vorbit puțin, apoi pur și simplu a căzut”.

Familia — două fiice, un fiu, nepoți și alte rude — îl descriu pe Artur Cerari drept un tată și bunic iubitor, un om înțelept și respectat.

Cei care vin să-și ia rămas-bun de la baron sunt întâmpinați cu un covor verde, doi cai și o masă pregătită pentru oaspeți.

Potrivit familiei, data înmormântării nu este încă stabilită, însă ceremonia va fi una amplă. Până atunci, rudele continuă pregătirile conform tradițiilor comunității.

Baronul romilor din Soroca, Artur Cerari, a murit sâmbăta trecută la vârsta de 66 de ani, în urma unui stop cardiac. Timp de aproape trei decenii a fost liderul tradițional al comunității rome din Moldova și a fost cunoscut pentru activitatea sa în apărarea drepturilor romilor și promovarea accesului la educație.