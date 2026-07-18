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realitatea.md logorealitatea
18 Iulie 2026, 11:14
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Baronul romilor, Artur Cerari, este condus pe ultimul drum după două săptămâni de doliu

Ceremonia de înmormântare a Baronului Romilor, Artur Cerari, va avea loc azi, 18 iulie, la Soroca. Baronul va fi înhumat la cimitirul din Dealul Sorocii, alături de părinții și strămoșii familiei.

Baronul romilor, Artur Cerari, este condus pe ultimul drum după două săptămâni de doliu
Baronul romilor, Artur Cerari, este condus pe ultimul drum după două săptămâni de doliu

Artur Cerari, cunoscut ca lider al comunității rome din municipiul Soroca, a decedat în data de 4 iulie, la vârsta de 65 de ani. Acesta a suferit un infarct, pe fondul unor probleme de sănătate mai vechi, au declarat apropiații familiei, transmite realitatea.md.

Timp de două săptămâni, la Soroca, zilnic, se adunau reprezentanții comunității rome, rudele și membrii de familie, la priveghe.


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