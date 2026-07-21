theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Point.md logoPoint
21 Iulie 2026, 10:46
38 616
Copiază linkul
Link copiat

Bărbatul care l-a ucis pe fostul vicepremier al Moldovei, condamnat la 23 de ani de închisoare

Oficiul Procuraturii din Bender a anunțat pronunțarea sentinței împotriva unui bărbat de 31 de ani, recunoscut vinovat de jaf și omor comis cu deosebită cruzime.

Bărbatul care l-a ucis pe fostul vicepremier al Moldovei, condamnat la 23 de ani de închisoare.
Bărbatul care l-a ucis pe fostul vicepremier al Moldovei, condamnat la 23 de ani de închisoare.

Instanța l-a condamnat la 23 de ani de închisoare cu executare în penitenciar de tip închis. Decizia a fost pronunțată pe 20 iulie, informează serviciul de presă al Procuraturii Generale.

Potrivit instituției, bărbatul a fost găsit vinovat de uciderea unei persoane în vârstă - fostul prim-viceprim-ministru al Republicii Moldova, Nicolae Andronati. Conform anchetei, motivul crimei ar fi fost o presupusă datorie pe care victima ar fi avut-o față de inculpat.

Conform materialelor dosarului, la 24 februarie 2026, bărbatul a pătruns în casa lui Andronati, în vârstă de 90 de ani, din raionul Slobozia, de unde a sustras 50.000 de lei și 5.000 de euro. Ulterior, încercând să ascundă urmele infracțiunii, a legat bătrânul și l-a strangulat.

În instanță, inculpatul și-a recunoscut parțial vina. Acesta a declarat că anterior îl ajuta pe Andronati cu udatul grădinii, pentru care se aștepta să primească aproximativ 650 de ruble transnistrene (circa 700 de lei), însă fostul viceprim-ministru a refuzat să plătească, spunând că munca valorează doar 30 de ruble transnistrene și l-a dat afară din casă.

Potrivit condamnatului, ulterior s-a întors să-și recupereze banii, între ei a izbucnit un conflict, după care l-a strangulat pe Andronati, iar apoi, „fără să înțeleagă de ce”, l-a legat cu o funie.

Pe lângă pedeapsa cu închisoarea, instanța a obligat bărbatul să plătească moștenitorului victimei 400.000 de lei drept despăgubiri morale și peste 80.000 de lei drept despăgubiri materiale.

Sentința poate fi atacată cu apel.

Sursă
Point.md logoPoint
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici