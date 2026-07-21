Bărbatul care l-a ucis pe fostul vicepremier al Moldovei, condamnat la 23 de ani de închisoare.

Oficiul Procuraturii din Bender a anunțat pronunțarea sentinței împotriva unui bărbat de 31 de ani, recunoscut vinovat de jaf și omor comis cu deosebită cruzime.

Instanța l-a condamnat la 23 de ani de închisoare cu executare în penitenciar de tip închis. Decizia a fost pronunțată pe 20 iulie, informează serviciul de presă al Procuraturii Generale.

Potrivit instituției, bărbatul a fost găsit vinovat de uciderea unei persoane în vârstă - fostul prim-viceprim-ministru al Republicii Moldova, Nicolae Andronati. Conform anchetei, motivul crimei ar fi fost o presupusă datorie pe care victima ar fi avut-o față de inculpat.

Conform materialelor dosarului, la 24 februarie 2026, bărbatul a pătruns în casa lui Andronati, în vârstă de 90 de ani, din raionul Slobozia, de unde a sustras 50.000 de lei și 5.000 de euro. Ulterior, încercând să ascundă urmele infracțiunii, a legat bătrânul și l-a strangulat.

În instanță, inculpatul și-a recunoscut parțial vina. Acesta a declarat că anterior îl ajuta pe Andronati cu udatul grădinii, pentru care se aștepta să primească aproximativ 650 de ruble transnistrene (circa 700 de lei), însă fostul viceprim-ministru a refuzat să plătească, spunând că munca valorează doar 30 de ruble transnistrene și l-a dat afară din casă.

Potrivit condamnatului, ulterior s-a întors să-și recupereze banii, între ei a izbucnit un conflict, după care l-a strangulat pe Andronati, iar apoi, „fără să înțeleagă de ce”, l-a legat cu o funie.

Pe lângă pedeapsa cu închisoarea, instanța a obligat bărbatul să plătească moștenitorului victimei 400.000 de lei drept despăgubiri morale și peste 80.000 de lei drept despăgubiri materiale.

Sentința poate fi atacată cu apel.