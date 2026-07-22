Bărbat din Șoldănești, condamnat la peste 10 ani de închisoare pentru păstrarea și vânzarea marijuanei.

Procurorii PCCOCS anunță condamnarea la 10,6 ani închisoare a unui bărbat din Șoldănești, după o captură de peste 700 grame de marijuana.

Potrivit sentinței Judecătoriei Orhei, sediul Rezina, faptele au avut loc în timpul pandemiei Covid-19, în anul 2020.

Atunci, inculpatul, în vârstă de 45 de ani, a fost reținut după ce a vândut 10 doze cu substanțe narcotice. În timpul perchezițiilor la domiciliu, forțele de ordine au descoperit o altă cantitate de droguri ascunsă într-o țeavă lângă cușca unui câine.

„La pronunțarea sentinței, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauzelor Speciale (PCCOCS) a cerut instanței să țină cont că bărbatul fusese anterior condamnat pentru deținere de droguri — în 2016 a primit o pedeapsă de patru ani de închisoare. De asemenea, forțele de ordine menționează că, în cadrul dosarului penal investigat de Poliție sub conducerea procurorilor, a fost deferit justiției și un complicele al condamnatului”, se arată în comunicatul PCCOCS.

Instituția a precizat că doar în anul 2025, în dosarele penale înaintate instanței de procurorii specializați, au fost deja condamnate 90 de persoane, iar peste 90 au fost deferite justiției pentru trafic ilicit de droguri.