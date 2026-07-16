Bărbat, condamnat la 7 ani de închisoare pentru exploatarea cetățenilor moldoveni în Rusia.

Procuratura raionului Edineț a anunțat pronunțarea sentinței împotriva unui bărbat de 54 de ani, originar din raionul Cimișlia, recunoscut vinovat de exploatare prin muncă forțată.

Conform deciziei instanței, bărbatul a fost condamnat la 7 ani de închisoare cu executarea pedepsei într-o instituție penitenciară semideschisă. De asemenea, i se interzice să ocupe funcții de conducere în întreprinderi, instituții și organizații pe o perioadă de trei ani.

Ancheta a stabilit că, în anii 2014–2015, condamnatul a condus o companie de transport de marfă în regiunea Moscovei, Federația Rusă. El a recrutat șase cetățeni ai Republicii Moldova — cinci bărbați cu vârste între 31 și 65 de ani și o femeie de 33 de ani, care căutau un loc de muncă.

Acuzatul a promis angajare oficială, încheierea contractelor de muncă și un salariu lunar între 50.000 și 90.000 de ruble rusești, în funcție de poziție. Bărbații lucrau ca șoferi de camioane și mecanici auto, iar femeia, soția unuia dintre ei, a fost angajată ca dispecer.

Instanța a constatat că contractele de muncă cu angajații nu au fost încheiate. La început, angajatorul a plătit parțial salariile, însă ulterior a invocat dificultăți financiare și a încetat să-și îndeplinească obligațiile.

Victimele au muncit între una și cinci luni, în unele cazuri fără zile libere legale, primind doar o parte din salariul promis sau deloc.

Potrivit procuraturii, datoria față de victime varia între 70.000 și 470.000 de ruble rusești, însă acestea au primit doar plăți parțiale — între 10.000 și 200.000 de ruble. Unul dintre angajați nu a primit niciun salariu, i s-au dat doar 2.000 de ruble pentru întoarcerea în Moldova.

Pentru a-i reține la muncă, acuzatul a promis de mai multe ori că va plăti datoria ulterior sau va transfera banii după revenirea în Republica Moldova. Crezând aceste promisiuni, unele victime au continuat să lucreze, însă nu și-au primit banii.

Prejudiciul material total a fost de 1.312.000 de ruble rusești, echivalentul a aproximativ 448.761 lei.

În ședința de judecată, acuzatul și-a recunoscut parțial vina. A declarat că nu a forțat pe nimeni să muncească împotriva voinței sale, iar întârzierile la plată le-a explicat prin dificultăți financiare și probleme în activitatea companiei.

Sentința nu este definitivă și poate fi atacată în conformitate cu legea.

Până la intrarea în vigoare a sentinței, bărbatul beneficiază de prezumția nevinovăției.