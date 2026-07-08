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8 Iulie 2026, 15:11
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Banca Națională va cheltui 1,5 milioane de lei pentru mobilier nou

Banca Națională a Moldovei a anunțat o licitație pentru achiziționarea mobilierului destinat sediilor sale. Valoarea totală a achiziției este de aproximativ 1,5 milioane de lei.

Banca Națională va cheltui 1,5 milioane de lei pentru mobilier nou.
Banca Națională va cheltui 1,5 milioane de lei pentru mobilier nou.

A fost anunțată licitație, achiziția fiind împărțită în trei loturi. Primul cuprinde mobilierul moale – este vorba despre trei canapele și șapte fotolii. Pentru ele sunt prevăzute cheltuieli de peste 125.800 de lei, scrie realitatea.md.

Lotul numărul 2 va costa 1,07 milioane de lei. Se planifică să fie procurate două uși cu fațete, două uși duble cu toc și pervaz, un dulap suspendat, șase măști de radiator, trei dulapuri de perete, mai seturi de mese de birou, două mese de conducător două mese de conferință și trei măsuțe de cafea.

Ultimul lot costă mai mult 299.000 de lei. Este vorba despre 20 de fotolii ergonomice, altele 20 – directoriale și patru – pentru vizitatori.

Banca Națională va cheltui 1,5 milioane de lei pentru mobilier nou

Banca Națională va cheltui 1,5 milioane de lei pentru mobilier nou

Banca Națională va cheltui 1,5 milioane de lei pentru mobilier nou

Banca Națională va cheltui 1,5 milioane de lei pentru mobilier nou

Banca Națională va cheltui 1,5 milioane de lei pentru mobilier nou

Banca Națională va cheltui 1,5 milioane de lei pentru mobilier nou

Banca Națională va cheltui 1,5 milioane de lei pentru mobilier nou

Banca Națională va cheltui 1,5 milioane de lei pentru mobilier nou

Banca Națională va cheltui 1,5 milioane de lei pentru mobilier nou

Banca Națională va cheltui 1,5 milioane de lei pentru mobilier nou

Banca Națională va cheltui 1,5 milioane de lei pentru mobilier nou

Banca Națională va cheltui 1,5 milioane de lei pentru mobilier nou

Sursă
realitatea.md logorealitatea
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