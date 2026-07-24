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mlive.md logomlive
24 Iulie 2026, 07:45
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Banca Națională cumpără draperii și lenjerie de pat de aproape 80.000 de lei

Banca Națională a Moldovei (BNM) a anunțat o licitație pentru achiziționarea de lenjerii de pat, perdele, perne și fețe de masă în valoare totală de 80.083,65 lei din fonduri publice.

Banca Națională cumpără draperii și lenjerie de pat de aproape 80.000 de lei.
Banca Națională cumpără draperii și lenjerie de pat de aproape 80.000 de lei.

Seturile de lenjerii de pat pentru două persoane trebuie să fie confecționate din bumbac 100%, scrie mlive.md

Cea mai mare sumă alocată este pentru perdele: 40.083,65 lei. Pentru lenjerii de pat sunt prevăzuți 28.249,8 lei, pentru perne – 10.000,2 lei, iar pentru fețe de masă cu șervețele – 1.750 lei.

Țesătura pentru lenjerii trebuie să fie tratată cu tehnologia RANFORCE sau una similară, care oferă „o structură densă și netedă, cu rezistență sporită”, iar textura este „mată, plăcută la atingere și respirabilă”, se arată în caietul de sarcini al băncii.

Este de menționat că o tentativă de a achiziționa doar lenjerii a fost făcută în aprilie anul acesta printr-o procedură separată în valoare de 8.249,80 lei. Acea achiziție a fost anulată, după care a apărut actuala licitație mai mare, care a reunit lenjeriile cu perdelele, pernele și fețele de masă.

BNM nu a explicat public nici destinația acestor bunuri, nici legătura lor cu funcțiile de reglementare ale sistemului bancar.

Banca Națională cumpără draperii și lenjerie de pat de aproape 80.000 de lei

Banca Națională cumpără draperii și lenjerie de pat de aproape 80.000 de lei

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