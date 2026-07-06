Banca Mondială va sprijini Moldova în refacerea pădurilor din sudul țării.

Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a discutat cu reprezentanții Băncii Mondiale pregătirile pentru noul proiect ecologic „Scutul Verde al Moldovei” (Moldova Green Shield).

Inițiativa, consideră ministerul, este menită să protejeze regiunile de sud ale țării de secetă, degradarea solului și alte riscuri climatice, transmite rupor.md.

Scopul principal al programului amplu este de a ajuta republica să facă față mai bine consecințelor schimbărilor climatice. Proiectul va funcționa pe două direcții cheie: refacerea masivelor forestiere și reabilitarea terenurilor afectate de eroziune în sudul republicii. Potrivit ministrului Gheorghe Hajder, implementarea acestor planuri va permite nu doar protejarea biodiversității regiunii, ci și sprijinirea locuitorilor din cele mai vulnerabile zone.

În perioada imediat următoare, experții ministerului și ai Băncii Mondiale vor începe pregătirea comună a tuturor documentelor necesare pentru aprobarea oficială și lansarea programului.

Pe lângă noul proiect, în cadrul întâlnirii s-a discutat și despre ajutorul actual al partenerilor internaționali. Ministerul reamintește că în Moldova, cu sprijinul Băncii Mondiale, este deja implementat proiectul RE-MAP. În cadrul acestuia, specialiștii refac ecosistemele forestiere, pajiștile și zonele umede din 15 localități ale țării.