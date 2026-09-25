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25 Septembrie 2026, 20:41
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Banca Mondială va aloca 50 de milioane de dolari pentru modernizarea clădirilor publice din Moldova

Clădirile publice din Moldova urmează să fie modernizate pentru creșterea eficienței energetice.

Banca Mondială va aloca 50 de milioane de dolari pentru modernizarea clădirilor publice din Moldova.
Banca Mondială va aloca 50 de milioane de dolari pentru modernizarea clădirilor publice din Moldova.

Aceasta, cu sprijinul unei finanțări de 50 de milioane de dolari din partea Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare, parte a Grupului Băncii Mondiale.

Comisia parlamentară pentru politică externă a aprobat începerea negocierilor privind condițiile împrumutului, transmite rupor.md.

Lucrările vor fi desfășurate în cadrul proiectului „Mecanismul revolving pentru eficiența energetică a Moldovei” (MEERM), implementat de Ministerul Energiei prin intermediul Centrului Național pentru Energie Durabilă. Centrul va selecta clădirile în conformitate cu criteriile stabilite.

Proiectul prevede două direcții: reducerea consumului de energie în clădirile publice și crearea unui fond de eficiență energetică. Mijloacele fondului vor fi restituite din economiile obținute după reducerea cheltuielilor pentru resurse energetice, iar ulterior vor fi direcționate către noi proiecte de creștere a eficienței energetice.

Potrivit estimărilor autorilor proiectului, după modernizare fiecare clădire va putea economisi cel puțin 20% din energie. În plus, se preconizează o reducere anuală a emisiilor de CO₂ cu aproximativ 6 500 de tone. Perioada simplă maximă de recuperare a investițiilor va fi de până la 20 de ani.

Acordul de împrumut va intra în vigoare după ratificarea sa de către Parlamentul Republicii Moldova.

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