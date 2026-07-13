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politia.md logopolitia
13 Iulie 2026, 17:37
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Băiatul de trei ani găsit la Chișinău a fost înapoiat familiei

Un băiețel de trei ani, găsit anterior singur pe stradă în sectorul Botanica al Capitalei, a fost returnat în siguranță familiei.

Băiatul de trei ani găsit în Chișinău a fost înapoiat familiei.
Băiatul de trei ani găsit în Chișinău a fost înapoiat familiei.

Potrivit poliției, copilul a fost găsit nesupravegheat datorită vigilenței cetățenilor, care au anunțat autoritățile. La fața locului au sosit rapid angajații Batalionului de Patrulare și Reacție Operativă, care au preluat băiatul și au găsit familia acestuia.

În urma verificărilor s-a stabilit că copilul a ieșit singur din casă după ce a fost lăsat în grija fraților săi.

Poliția a mulțumit locuitorilor care au anunțat la timp despre copil.

Reamintim că băiatul de trei ani a fost găsit astăzi, 13 iulie, de trecători pe bulevardul Decebal din sectorul Botanica.

Sursă
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