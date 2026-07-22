Bacterii, depistate în șervețele umede pentru copii: ANSP anunță retragerea produselor.

Trei loturi de șervețele umede pentru copii Wokali Baby Wet Wipes (120 bucăți), importate și distribuite de compania TMMARK SRL, au fost retrase de pe piață după ce s-au constatat neconformități privind cerințele de siguranță.

Potrivit Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (ANSP), cercetările de laborator au arătat că produsele nu respectă cerințele de calitate impuse produselor cosmetice. În șervețele au fost depistate bacterii Pseudomonas aeruginosa și Pseudomonas putida, precum și o cantitate excesivă de microorganisme mezofile aerobe, transmite rupor.md.

Retragerea vizează următoarele loturi:

Nr. 1821 — Wokali Baby Wet Wipes Lemon;

Nr. 1819 — Wokali Baby Wet Wipes Orange;

Nr. 1820 — Wokali Baby Wet Wipes Strawberry.

ANSP a precizat că neregulile au fost depistate în cadrul controlului de stat al calității produselor cosmetice comercializate în Moldova. Instituția avertizează că prezența unor astfel de microorganisme în produsele pentru sugari poate reprezenta un pericol pentru sănătate, în special pentru cei mai vulnerabili consumatori.