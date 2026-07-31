Babuțchi: În fiecare zi văd cum corupția, relațiile și cumetrismul ajung să fie mai puternice decât adevărul.

La un an și jumătate de la moartea femeii de afaceri, Liubovi Babuțchi, care și-a pierdut viața în timpul unei proceduri estetice într-un salon de frumusețe, soțul acesteia, Roman Babuțchi, a publicat un mesaj emoționant.

Bărbatul spune că, în tot acest timp, singurul pedepsit a fost el, pentru că a refuzat să tacă și a continuat să vorbească despre cazul soției sale, informează unimedia.info.

„Astăzi s-a împlinit exact un an și jumătate de când nu mai ești.

Nu mi-aș fi putut imagina vreodată că tocmai așa va arăta viitorul despre care am vorbit atât de mult împreună, pentru care am votat și în care ne-am pus atâtea speranțe...

În acest an și jumătate, în pofida tuturor dosarelor penale deschise (9 infracțiuni pasibile de pedeapsă penală), deocamdată am fost pedepsit doar eu. De două ori.

(Recent, poliția din sectorul Botanica a reușit să facă acest lucru practic retroactiv. BRAVO!)

Pentru că nu tac. Pentru că vorbesc deschis despre mizeriile pe care le fac niște ticăloși corupți, care se cred mai presus de lege.

În fiecare zi văd cum corupția, relațiile și „cumetrismul” sunt mai puternice decât adevărul, dreptatea și viața unui om.

Astăzi se împlinește exact un an și jumătate de când aproape în fiecare zi privesc din nou fotografiile și videoclipurile noastre din telefon.

Asta este tot ce mi-a rămas din viața noastră de odinioară.

Vocea ta, zâmbetul tău... Discuțiile noastre... Călătoriile noastre... Visele noastre despre viitor...”, se arată în mesajul lui Roman Babuțchi.

În iunie anul trecut, anesteziologa Ecaterina Maniuc, învinuită pentru practicarea ilegală a medicinei soldată cu decesul femeii de afaceri Liubov Babuțchi, a fost eliberată din arest la domiciliu și plasată sub control judiciar. Decizia a fost luată de către magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani.

Tot iunie 2025, procese penale noi au fost inițiate în cazul decesului femeii de afaceri Liubovi Babuțchi. Acestea vizează infracțiuni precum circulația ilegală a drogurilor, evaziunea fiscală, declarații mincinoase, coruperea activă și altele.