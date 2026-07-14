Autoritățile vor să reducă risipa alimentară și să ofere produsele nevândute persoanelor nevoiașe.

Moldova își propune să reducă cu 30% risipa alimentară până în 2030 și să încurajeze donarea alimentelor nevândute.

Măsurile sunt prevăzute într-un proiect de modificare a Legii privind deșeurile, elaborat de Ministerul Mediului, care introduce pentru prima dată obiective naționale clare privind prevenirea risipei alimentare, scrie bani.md.

Potrivit proiectului, până la 31 decembrie 2030, autoritățile urmăresc să reducă cu cel puțin 10% deșeurile alimentare generate în etapa de producție și procesare, raportat la media anilor 2025–2026. Totodată, risipa alimentară pe cap de locuitor ar urma să scadă cu 30% în comerț, restaurante, unități de alimentație publică și gospodării.

Pentru atingerea acestor obiective, operatorii din sectorul alimentar vor fi încurajați să încheie acorduri cu organizații beneficiare pentru donarea alimentelor nevândute, dar încă sigure pentru consum, astfel încât acestea să fie redistribuite și să nu ajungă la gunoi.

Proiectul introduce și obligații noi de raportare. Operatorii din domeniul alimentar și organizațiile beneficiare vor trebui să țină evidența alimentelor donate, redistribuite sau devenite improprii consumului și să transmită anual aceste date Agenției de Mediu, prin Sistemul informațional automatizat „Managementul deșeurilor”. Informațiile vor fi utilizate pentru monitorizarea risipei alimentare și evaluarea progresului în atingerea obiectivelor stabilite.

Deși nota informativă nu prezintă date privind amploarea actuală a risipei alimentare din Republica Moldova, un studiu realizat de Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul” arată că aproximativ 40% din cheltuielile gospodăriilor sunt destinate produselor alimentare, iar circa 5% din acestea se transformă în risipă. Potrivit expertului economic Veaceslav Ioniță, valoarea produselor alimentare care vor ajunge la gunoi doar în 2026 este estimată la aproximativ 21 de milioane de lei, sumă de aproape patru ori mai mare decât cheltuielile populației pentru sănătate, odihnă, cultură și educație.