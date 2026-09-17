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ipn.md logoipn
17 Septembrie 2026, 14:28
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Autoritățile vor să creeze programe instituționalizate de educație parentală

Autoritățile propun crearea unor programe instituționalizate de educație parentală, pentru a sprijini familiile vulnerabile și a preveni separarea copiilor de părinți.

Autoritățile vor să creeze programe instituționalizate de educație parentală.
Autoritățile vor să creeze programe instituționalizate de educație parentală.

Declarația a fost făcută de ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, relatează ipn.md

Potrivit ministrei, aceste măsuri vor fi incluse în Garanția europeană pentru copii, care urmează să fie aprobată până la sfârșitul anului.

Printre factorii care pot spori riscul separării copilului de familie, ministra a menționat sărăcia, problemele de sănătate mintală și dificultățile tot mai mari cu care se confruntă părinții în creșterea copiilor. Natalia Plugaru a subliniat că, pe măsură ce avansează procesul de dezinstituționalizare a copiilor și de reintegrare a acestora în familii, este necesară consolidarea măsurilor de prevenire a separării, prevăzute de Garanția europeană pentru copii.

În acest context, autoritățile intenționează să ofere sprijin financiar familiilor vulnerabile. Ministra a subliniat că statul trebuie să garanteze un astfel de sprijin și să asigure accesul părinților la programe de instruire parentală, astfel încât situațiile de risc să poată fi prevenite înainte de a apărea necesitatea separării copilului de familie.

Natalia Plugaru s-a pronunțat pentru instituționalizarea programelor de instruire parentală. Ea a menționat că aceste programe trebuie adaptate la necesitățile diferitelor categorii de beneficiari ai ajutorului. Ministra a subliniat necesitatea unor măsuri de sprijin țintite pentru familiile cu copii cu dizabilități, precum și pentru familiile în care există probleme legate de consumul de alcool.

Anul trecut, în instituțiile de tip internat se aflau 316 copii, inclusiv copii cu dizabilități. Peste o mie de copii se află în grija asistenților parentali profesioniști — persoane care primesc temporar în familia lor un copil aflat într-o situație de risc și îl ajută, de asemenea, să revină în familia sa biologică sau extinsă.

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