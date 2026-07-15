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logos.press.md logologos
15 Iulie 2026, 19:09
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Autoritățile vor fi trase la răspundere mai strict pentru datoriile față de mediul de afaceri

Decontările între întreprinderi și instituțiile statului vor fi efectuate în termenele prevăzute de lege.

Autoritățile vor fi trase la răspundere mai strict pentru datoriile față de mediul de afaceri.
Autoritățile vor fi trase la răspundere mai strict pentru datoriile față de mediul de afaceri.

Instituțiile de stat nu vor putea justifica întârzierea plăților prin lipsa fondurilor, birocrație sau alte motive similare, transmite logos-pres.md.

Acesta este unul dintre prevederile documentului prin care Moldova va alinia regulile de calcul comercial la normele UE. Proiectul a fost elaborat de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării și mărește garanțiile pentru plata la timp a datoriilor de către instituțiile de stat conform contractelor comerciale.

Modificările vizează Legea privind combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată în contractele dintre întreprinzători, precum și între întreprinzători și instituțiile de stat, și unele prevederi din Codul Civil și Codul de Procedură Civilă.

Schimbările sunt motivate de recomandările Comisiei Europene în urma examinării legislației Moldovei în cadrul negocierilor de aderare la UE. Au fost identificate anumite discrepanțe pe care proiectul le elimină.

Documentul clarifică domeniul de aplicare al legii, introduce definiții noi, consacră dreptul creditorului de a primi dobândă pentru întârziere fără notificare prealabilă a debitorului și altele.

Proiectul păstrează posibilitatea stabilirii contractuale a ratei dobânzii, în timp ce pentru datoriile instituțiilor de stat se va aplica rata stabilită prin lege.

Totodată, termenul de plată între întreprinzători nu trebuie să depășească 60 de zile calendaristice, dacă un termen mai lung nu este convenit de părți și nu afectează interesele creditorului. Pentru instituțiile de stat rămâne termenul general de plată de 30 de zile.

În plus, instituțiile de stat vor fi obligate să asigure control intern privind respectarea disciplinei de plată, evidența procesului de plată și a cazurilor de întârziere.

În acest sens, proiectul prevede crearea unui sistem de monitorizare de stat a plăților întârziate și a raportării standardizate privind datoriile în relațiile dintre instituțiile de stat și mediul de afaceri. Administrarea acestuia va fi asigurată de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, iar Ministerul Finanțelor, Serviciul Fiscal de Stat, Trezoreria de Stat și alte instituții vor asigura schimbul de date.

Se așteaptă ca cele mai mari beneficii ale implementării noilor prevederi să le aibă întreprinderile mici și mijlocii, pentru care întârzierea plăților devine adesea cauza deficitului de capital circulant, scăderii competitivității și riscului de insolvență.

Sursă
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