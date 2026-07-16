Autoritățile investighează contaminarea cu mercur de la Goian: vinovatul va suporta costurile decontaminării.

Autoritățile continuă ancheta privind contaminarea cu mercur în satul Goian, unde a fost descoperită o cantitate periculoasă de deșeuri ce conțin mercur.

Specialiștii verifică dacă substanța toxică s-a răspândit în sol și aer, precum și efectuează noi cercetări pe teritoriul depozitului și în apropierea Penitenciarului nr. 10. Între timp, Centrul Național Anticorupție a început o anchetă din proprie inițiativă, iar ministrul Mediului a declarat că agentul economic vinovat va fi tras la răspundere și va fi obligat să plătească curățarea zonei contaminate, transmite protv.md.

Pe teritoriul Penitenciarului nr. 10 din Goian, lângă un drum de țară, se află un depozit abandonat, unde acum câteva zile au fost descoperite aparate de iluminat sparte depozitate ilegal, care au devenit sursa contaminării cu mercur.

„Depozitul este în spatele meu, ascuns de copaci și tufișuri. Toate intrările pe teritoriul sunt blocate cu bandă specială de semnalizare, iar astăzi au sosit aici specialiști ai Agenției Naționale pentru Sănătate Publică”, a relatat corespondenta Natalia Gînga.

„Trebuie să prelevăm probe în două puncte unde se presupune contaminarea cu mercur. Astăzi se analizează aerul atmosferic în apropierea încăperilor unde, probabil, erau depozitate deșeurile. În funcție de procedurile efectuate, rezultatele vor fi gata în trei-patru zile”, a declarat chimista ANSP Iulia Bobeika.

Analizele efectuate anterior au confirmat deja prezența contaminării cu mercur. Acum specialiștii verifică dacă vaporii acestui metal extrem de periculos pentru om și mediu s-au răspândit în aer.

„Mercurul persistă foarte mult timp. Vaporii săi sunt extrem de toxici. Dacă se confirmă contaminarea, consecințele vor dura mult timp, iar aceasta este cea mai mare pericol”, a explicat Bobeica.

Inspectoratul pentru Protecția Mediului a anunțat că a început o anchetă pentru evaluarea pagubelor cauzate mediului înconjurător.

„Situația este foarte gravă. După analizele efectuate în interiorul depozitului și depășirea concentrațiilor admise deja constatate, am implicat un laborator independent, care ieri în prima parte a zilei a prelevat probe de sol pentru a determina concentrația de mercur”, a declarat șeful Inspectoratului pentru Protecția Mediului, Dorin Poverjuc.

În apropierea depozitului se află o fermă de prepelițe. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor a prelevat și ea probe, iar comercializarea cărnii și ouălor este temporar interzisă.

Proprietara întreprinderii a declarat pentru PRO TV că producția nu funcționează de mai bine de o lună și a refuzat să comenteze situația.

De asemenea, specialiștii au prelevat probe și pe teritoriul Penitenciarului nr. 10 din Goian, unde sunt deținuți minori, deoarece depozitul periculos se află în imediata apropiere a instituției.

„Acest depozit aparține Agenției Proprietății Publice și a fost dat în administrarea Penitenciarului nr. 10 – Goian. Din 2024 nu mai este închiriat și nu mai este utilizat. Anterior, spațiul a fost dat în chirie unei întreprinderi specializate în colectarea, sortarea și reciclarea aparatelor de iluminat”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Administrației Naționale a Penitenciarelor Olga Baciu-Arnăut.

După primirea rezultatelor cercetărilor, materialele vor fi transmise procuraturii. Dacă se confirmă contaminarea solului cu mercur, agentul economic vinovat va trebui să suporte toate cheltuielile pentru eliminarea consecințelor, precum și să elaboreze și să implementeze un plan aprobat de autorități pentru curățarea și refacerea mediului înconjurător.

„Pe acest caz, din proprie inițiativă, a început verificări și Centrul Național Anticorupție. Este vorba nu doar despre încălcarea legată de depozitarea deșeurilor. Vom analiza contractele, trasabilitatea, facturile, pentru a stabili proveniența acestor deșeuri, iar apoi vom ajunge și la agentul economic responsabil”, a declarat ministrul mediului Gheorghe Hajder.

Momentan nu a fost posibilă obținerea unui comentariu din partea agentului economic.

În ultimele zile au fost demarate mai multe anchete legate de depozitarea ilegală a deșeurilor, inclusiv a celor periculoase. Ancheta presupune că unii operatori de colectare și sortare a gunoiului primeau plată pentru eliminarea deșeurilor, dar în schimb le lăsau ilegal pe diferite terenuri.