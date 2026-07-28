Autoritățile intenționează să reducă inegalitățile din sistemul de învățământ.

Reforma „Restart” în educație urmărește să reducă inegalitatea în accesul la o educație de calitate pentru elevii din toate localitățile.

Despre aceasta a declarat ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, în contextul examinării proiectului de lege în Parlament înainte de votul în prima lectură, transmite logos-press.md.

Potrivit ministrului, una dintre problemele sistemului educațional este diferența semnificativă în rezultatele învățării, în funcție de locația școlilor. Crearea agențiilor teritoriale, subordonate direct ministerului Educației, va permite reducerea acestor diferențe.

„Trebuie să rezolvăm problema când, în funcție de locul de reședință și de școala cea mai apropiată, șansele copilului de a primi o educație de calitate diferă. Acest lucru este incorect. Deja din clasa a patra observăm diferențe mari în rezultatele unor școli comparativ cu altele – între performanțele elevilor din orașe și sate, din centre raionale și localități mici. O parte a soluției acestei probleme este schimbarea abordării în gestionarea școlilor, astfel încât ministerul, prin agențiile teritoriale care vor prelua funcțiile direcțiilor de educație, să poată coordona mai bine și direct activitatea instituțiilor educaționale”, a declarat ministrul.

Complexitatea reformei

El a menționat și alte schimbări așteptate după implementarea reformei: crearea unor agenții teritoriale echipate și eficiente, cu instrumente digitale moderne, reducerea poverii birocratice asupra directorilor și cadrelor didactice, precum și consolidarea sprijinului pentru instituțiile educaționale.

În plus, autoritățile intenționează să acorde mai multă atenție unor direcții precum creșterea nivelului de integritate și responsabilitate în școli, dezvoltarea educației incluzive, extinderea participării elevilor la viața școlară și prevenirea cazurilor de bullying.

Unul dintre scopurile reformei, potrivit ministrului, este reducerea influenței politice asupra sistemului educațional. El a spus că gestionarea rețelei școlare trebuie să se bazeze în primul rând pe interesele copilului și să depindă mai puțin de factorii politici locali.

Schimbările sunt planificate pentru 1 septembrie 2027. Proiectul de lege trebuie să treacă de votul în prima lectură în Parlament, iar apoi, până la a doua lectură, autoritățile intenționează să continue consultările cu reprezentanții sistemului educațional.

Perciun a mai comunicat că ministerul așteaptă observații scrise din partea Direcției principale educație, tineret și sport a municipiului Chișinău, care anterior a exprimat o serie de obiecții privind reforma. Potrivit ministrului, instituția este deschisă la corecturi tehnice, dacă acestea vor ajuta la eficientizarea procesului de tranziție.