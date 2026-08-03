Autoritățile îndemnă cetățenii să economisească apa în contextul secetei.

Inspectoratul pentru Protecția Mediului avertizează că Moldova se confruntă cu o perioadă critică din punct de vedere hidrologic, pe fondul secetei, nivelurilor scăzute ale râurilor Nistru și Prut și temperaturilor caniculare.

Autoritățile îndeamnă populația să economisească apa și să evite acțiunile care pot provoca incendii de vegetație, informează unimedia.info.

Potrivit autorităților, seceta hidrologică severă, nivelurile extrem de scăzute ale apei în râurile Nistru și Prut, precum și temperaturile caniculare prognozate de până la 38 de grade Celsius pun presiune asupra resurselor de apă, ecosistemelor și agriculturii.

Astfel, Inspectoratul pentru Protecția Mediului atenționează că, în aceste condiții, apa devine o resursă tot mai valoroasă, iar fiecare litru economisit contribuie la protejarea rezervelor disponibile și la asigurarea necesităților populației, agriculturii și mediului.

Totodată, temperaturile ridicate și vegetația uscată cresc semnificativ riscul producerii incendiilor de vegetație. Inspectoratul avertizează că aprinderea focului în spații deschise, arderea resturilor vegetale sau lăsarea focului nesupravegheat pot avea consecințe grave asupra mediului, biodiversității și bunurilor materiale.

„Inspectoratul pentru Protecția Mediului îndeamnă cetățenii să manifeste responsabilitate și solidaritate în această perioadă critică:

• economisiți apa și evitați consumul inutil;

• nu poluați râurile, lacurile și izvoarele;

• nu incendiați vegetația uscată și nu lăsați focul nesupravegheat;

• semnalați autorităților orice caz de poluare a apelor sau incendiu de vegetație”, notează responsabilii.