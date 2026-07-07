Autoritățile înăspresc măsurile împotriva răpirii copiilor.

În perioada 2019-2026, Ministerul Muncii și Protecției Sociale a trimis în alte state 81 de solicitări de returnare a copiilor care au fost scoși ilegal sau reținuți în străinătate.

Procedurile în cazurile de răpire internațională a copiilor sunt extrem de complicate, se întind pe ani de zile și implică cheltuieli mari pentru familiile afectate. Acest lucru se datorează în principal faptului că legislația în vigoare obligă părintele reclamant să aștepte scoaterea efectivă ilegală a copilului din țară înainte de a iniția orice acțiune legală, informează logos-pres.md.

Această problemă acută, împreună cu creșterea numărului de cazuri de violență domestică, lipsa unor reguli unitare pentru verificarea integrității personalului care lucrează cu minorii, precum și vulnerabilitatea financiară a familiilor ale căror ajutoare sociale sunt adesea executate silit de executorii judecătorești, a scos la iveală lacune serioase în sistemul național de protecție.

Pentru a elimina aceste deficiențe, Ministerul Muncii și Protecției Sociale a elaborat un proiect de lege care introduce mecanisme preventive stricte și aduce modificări radicale în legislația muncii, civilă și familială.

Măsuri dure pentru prevenirea răpirilor internaționale

În domeniul justiției, proiectul prevede măsuri dure pentru prevenirea răpirilor internaționale de copii. În special, instanțele de la locul de domiciliu al copilului vor putea impune interdicția de a scoate minorul din țară în aceeași zi în care a fost depusă cererea, dacă există dovezi privind intenția celuilalt părinte de a fugi în străinătate. De asemenea, sunt stabilite termene stricte — de maximum 30 și 45 de zile — pentru examinarea cazurilor de retragere a drepturilor părintești.

Noul act normativ va proteja direct veniturile familiilor, interzicând executorilor judecătorești să execute silit sau să pună sechestru pe ajutoarele și sprijinul financiar destinat familiilor vulnerabile.

Interdicție pe viață pentru persoanele condamnate pentru violență

Dintre alte prevederi ale documentului — interdicția pe viață de a angaja persoane condamnate sau aflate sub urmărire penală pentru infracțiuni violente sau de natură sexuală în funcții care implică contact regulat cu copiii. Această interdicție va fi valabilă în toate domeniile — atât în sectorul public, cât și în cel privat, inclusiv în activitățile de voluntariat. Totodată, pentru servicii precum asistența parentală profesională (patronat) sau tutela, verificările vor viza și membrii familiei care locuiesc împreună cu angajatul.

Pe 14 iulie, în Parlament vor avea loc consultări publice privind proiectul de lege destinat consolidării sistemului de protecție a copiilor împotriva violenței, neglijării și/sau exploatării. Audierile se vor desfășura pe platforma Comisiei pentru Protecția Socială, Sănătate și Familie.