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ipn
28 Iunie 2026, 13:14
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Autoritățile înăspresc măsurile împotriva condamnaților care evită executarea pedepsei

Persoanele aflate în arest la domiciliu care părăsesc locuința vor răspunde penal pentru evadare, iar condamnații absenți la pronunțarea sentinței pot fi dați în urmărire imediat după pronunțarea acesteia.

Autoritățile înăspresc măsurile împotriva condamnaților care evită executarea pedepsei.
Autoritățile înăspresc măsurile împotriva condamnaților care evită executarea pedepsei.

Modificările legislative au fost aprobate de Guvern la inițiativa Ministerului Justiției, informează ipn.md.

Potrivit Ministerului Justiției, în cazul condamnaților absenți la momentul pronunțării sentinței, instanța va putea, din proprie inițiativă, să îi declare în căutare și să aplice măsura preventivă a reținerii. Autoritățile susțin că astfel se va elimina perioada în care condamnatul ar putea încerca să fugă sau să părăsească teritoriul Republicii Moldova.

De asemenea, se prevede extinderea monitorizării electronice pentru persoanele obligate să nu părăsească localitatea sau țara, precum și pentru cele eliberate temporar sub control judiciar. În plus, în Codul de Procedură Penală este introdus conceptul de „interdicție” cu două tipuri distincte: informațională și de frontieră. Aceste măsuri vor fi integrate în resursele informaționale de stat pentru a facilita stabilirea locației persoanei și pentru a îmbunătăți schimbul interinstituțional de informații. 

Potrivit Ministerului Justiției, modificările vizează consolidarea mecanismelor de executare a hotărârilor judecătorești și prevenirea situațiilor în care persoanele condamnate evită executarea pedepsei. 


Sursă
ipn
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