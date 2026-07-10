Autoritățile din Tiraspol verifică subsolurile care pot fi folosite drept adăposturi.

Unele subsoluri din Tiraspol nu au trecut verificarea, însă există și subsoluri exemplare, cu pereți vopsiți, bucătărie, mobilier, provizii de conserve și chiar o cameră pentru copii.

La ordinul lui Vadim Krasnoselski, astfel de verificări se desfășoară o dată la două luni în întreaga regiune. În total, în Tiraspol există 254 de adăposturi posibile, relatează Ministerul de Interne al Transnistriei.

La controale participă angajați ai Apărării Civile, salvatori și inspectori ai Serviciului de Supraveghere împotriva Incendiilor. Aceștia verifică: dacă subsolul nu este aglomerat cu obiecte inutile; dacă există acces liber; unde sunt păstrate cheile. Acestea trebuie să se afle la unul dintre locatari sau la serviciul de administrare a locuințelor. La intrare trebuie afișată obligatoriu informația despre persoana care deține cheile.

Astăzi specialiștii au inspectat doar o parte din adăposturi. Unele dintre ele nu au trecut verificarea, dar există și subsoluri exemplare. Ordinea în ele a fost asigurată de locatari. Totul este îngrijit: pereții sunt vopsiți, există bucătărie, mobilă, provizii de conserve și chiar o cameră pentru copii.

Direcția Generală pentru Situații Excepționale le-a reamintit locatarilor despre interdicția de a depozita obiecte inutile în subsolurile blocurilor de locuințe. Instituția a subliniat că este interzisă acumularea gunoiului, amenajarea de magazii și folosirea subsolurilor în scopuri personale, deoarece acestea sunt proprietate comună a blocului, nu proprietate privată.

Salvatorii au avertizat, de asemenea, că este interzisă tăierea, forțarea sau schimbarea fără autorizație a lacătelor de la intrările în adăposturile din subsoluri.