Autoritățile din Chișinău au supus dezbaterii publice un pachet de măsuri pentru combaterea ambuteiajelor.

În Capitală se planifică reorganizarea traficului rutier printr-un set de măsuri menite să reducă ambuteiajele și să sporească mobilitatea în oraș.

Printre propuneri fac parte construirea parcărilor la intrările în Capitală, dezvoltarea transportului feroviar suburban, construirea unui drum de ocolire și extinderea infrastructurii pentru biciclete, transmite rupor.md.

Aceste măsuri sunt prevăzute într-un studiu privind organizarea traficului și transportului, care a fost supus consultărilor publice. Potrivit primăriei, recomandările documentului vor fi incluse în noul Plan Urbanistic General al Chișinăului până în 2040.

Conform datelor municipalității, studiul a identificat principalele probleme ale sistemului de transport al Capitalei: lipsa unui drum de ocolire complet, deficitul de locuri de parcare, transportul public insuficient dezvoltat și infrastructura fragmentară pentru biciclete.

În același timp, a fost supusă dezbaterii publice o cercetare privind cooperarea teritorială. Documentul propune crearea unui consorțiu între Chișinău și suburbii, dezvoltarea infrastructurii Capitalei, precum și a hub-urilor economice și educaționale.

De asemenea, proiectul prevede construirea unui apeduct magistral pentru aglomerații, a unui poligon regional pentru reciclarea deșeurilor și a unei rețele de coridoare ecologice verzi-albastre. Se propune, de asemenea, consolidarea cooperării autorităților locale în planificarea investițiilor și furnizarea serviciilor publice.

Consultările publice vor avea loc pe 5 august, iar propunerile și observațiile pot fi transmise până pe 19 august prin platforma PUG Chișinău 2040.