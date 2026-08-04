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4 August 2026, 15:52
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Autoritățile avertizează despre un deficit de energie electrică în seara zilei de 4 august

Cetățenii sunt îndemnați să se pregătească pentru posibile întreruperi de scurtă durată ale furnizării energiei electrice: să își încarce dispozitivele mobile și să aibă la îndemână surse alternative de iluminat.

Autoritățile avertizează despre un deficit de energie electrică în seara zilei de 4 august.
Autoritățile avertizează despre un deficit de energie electrică în seara zilei de 4 august.

În seara zilei de 4 august, între orele 21:00 și 23:00, sistemul energetic al Republicii Moldova se va confrunta cu un deficit prognozat de energie electrică. Între 21:00 și 22:00 acesta va fi de aproximativ 74 MWh, iar între 22:00 și 23:00 — de aproximativ 56 MWh.

După cum au anunțat autoritățile, întreaga regiune se confruntă cu consecințele valului de căldură anormal. Consumul de energie electrică a crescut semnificativ, în timp ce producția a scăzut din cauza condițiilor meteorologice. Nivelul scăzut al apei în Dunăre limitează funcționarea mai multor centrale electrice, deoarece apa este necesară pentru răcirea echipamentelor. Întrucât Republica Moldova face parte din piața regională a energiei și depinde de importul de energie electrică, deficitul regional influențează și volumul achizițiilor țării.

Până la închiderea piețelor energetice, autoritățile și operatorii de sistem au întreprins toate măsurile posibile pentru a procura volumul necesar de energie electrică. Pentru a menține funcționarea stabilă a sistemului energetic, compania Moldelectrica va utiliza mecanismele de livrare de urgență a energiei electrice.

Autoritățile au îndemnat populația să reducă voluntar consumul de energie electrică între orele 21:00 și 23:00. Cetățenilor li se recomandă să stingă iluminatul inutil și aparatele electrice, să amâne utilizarea mașinilor de spălat, a uscătoarelor, a cuptoarelor electrice și a altor echipamente consumatoare de energie, să limiteze funcționarea aparatelor de aer condiționat și, pe cât posibil, să renunțe la utilizarea lifturilor.

Autoritățile au subliniat că spitalele, serviciile de urgență, obiectivele infrastructurii critice și alte servicii vitale vor continua să funcționeze în regim obișnuit. Situația este monitorizată permanent de operatorii energetici și de instituțiile de profil.

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