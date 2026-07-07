Autoritățile au concentrat controlul asupra aproape întregului sector aerian din Moldova.

Autoritățile au concentrat controlul asupra aproape întregului sector aerian din Republica Moldova. Această situație afectează concurența, dezvoltarea pieței și siguranța zborurilor, se arată într-o postare a comunității Runway08.

Într-o postare pe rețelele sociale, organizația susține că statul a ajuns să controleze simultan instituțiile de reglementare, infrastructura aeroportuară și serviciile esențiale din aviație, ceea ce ar crea un conflict de interese, transmite bani.md.

Potrivit Runway 08, Autoritatea Aeronautică Civilă este subordonată Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, iar acest lucru ar pune sub semnul întrebării independența instituției care ar trebui să supravegheze sectorul.

Totodată, organizația subliniază că Aeroportul Internațional Chișinău este administrat integral de stat, inclusiv terminalele, pistele, parcările, spațiile comerciale și celelalte servicii din incinta aeroportului.

Criticile vizează și întreprinderea MoldATSA, responsabilă de serviciile de navigație aeriană, despre care autorii postării afirmă că a devenit „un loc călduț” pentru persoane apropiate unor instituții publice.

Runway 08 mai susține că statul controlează și alimentarea aeronavelor cu combustibil de tip JET-A1 și acuză autoritățile că ar împiedica accesul pe piață a două companii private care ar fi investit deja în echipamente și ar putea deveni furnizori într-un termen scurt.

În același timp, organizația afirmă că operatorii privați de handling sunt treptat marginalizați sau preluați, iar cea mai mare companie aeriană națională ar fi vizată prin decizii cu caracter politic, inclusiv prin mecanismele Consiliului pentru Examinarea Investițiilor de Importanță pentru Securitatea Statului.

„Când statul este și minister, și autoritate de control, și proprietar de aeroport, și furnizor de kerosen, și operator de zbor, concurența moare, iar pasagerul plătește costul ineficienței. Cel mai grav însă este că are de suferit siguranța zborurilor”, se arată în mesajul publicat de Runway 08.

În final, organizația solicită separarea funcțiilor de reglementare de interesele comerciale ale statului și susține că problemele de la MoldATSA nu sunt izolate, ci reflectă disfuncționalități sistemice care necesită reforme urgente.