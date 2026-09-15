Automobilul și șederea îndelungată peste hotare vor fi luate în calcul la acordarea compensațiilor

Persoanele care vor depune cereri pentru a primi compensații pentru energie în sezonul rece vor fi supuse unor verificări mai stricte.

Autoritățile intenționează să verifice nu doar veniturile declarate, ci și conturile bancare, bunurile imobile, automobilele și perioadele de ședere peste hotare. Despre acest lucru a declarat ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, relatează bani.md.

Potrivit ministrei, unul dintre semnalele pentru o verificare suplimentară poate fi neconcordanța dintre veniturile declarate și cheltuielile gospodăriei casnice. Astfel, o persoană care indică un venit zero, dar achită facturi mari la gaze naturale sau energie electrică, poate atrage atenția autorităților.

„De exemplu, verificăm dacă persoana indică că își achită factura și are o factură destul de mare la energie electrică sau gaze, însă indică totodată că are venit zero. Desigur, acest lucru atrage atenția și începem să verificăm veniturile”, a declarat Plugaru.

Ministra a precizat că transferurile bănești din străinătate sunt, de asemenea, considerate venituri și trebuie declarate. În calcul pot fi luate și veniturile din dobânzi bancare.

„Transferurile bănești sunt tot un venit. Nu le cerem oamenilor să indice salariul, dar le cerem să arate ce venit au, inclusiv din dobânzi”, a explicat ministra.

Plugaru a dat exemplul unei persoane care a primit într-un an circa 4 000 de lei sub formă de dobânzi. Potrivit ei, acest lucru poate indica existența unor economii de aproximativ 100 000 de lei într-un cont bancar. În astfel de cazuri, autoritățile vor să stabilească dacă ajutorul din fonduri publice este într-adevăr primit de o gospodărie casnică ce nu dispune de resurse suficiente pentru a achita facturile.

„Scopul este de a ajuta oamenii care într-adevăr nu au mijloace pentru a achita aceste facturi, pentru ca ei să treacă mai ușor peste perioada rece a anului”, a declarat Plugaru.

La determinarea dreptului la compensație, sistemul va utiliza mai multe categorii de informații. Vor fi luate în considerare bunurile imobile deținute de solicitanți, automobilele, conturile bancare, plățile sociale, indemnizațiile și alocațiile, precum și informațiile din bazele de date ale cadastrului și ale Poliției de Frontieră.

Decizia privind acordarea compensației poate fi influențată și de călătoriile peste hotare. Dacă o persoană declară un venit foarte mic sau zero, dar se află o perioadă îndelungată în străinătate, această informație poate fi analizată împreună cu alte criterii.

Totodată, Plugaru a subliniat că deținerea unui loc de muncă oficial sau a unui automobil nu va însemna automat excluderea din program. Decizia va fi luată în baza unui ansamblu de factori, inclusiv venitul gospodăriei casnice, suprafața locuinței și valoarea facturilor.

Pentru noul sezon rece, autoritățile examinează și filtre suplimentare legate de automobile. Deținerea unei singure mașini nu ar trebui să conducă automat la pierderea compensației, însă sunt discutate criterii separate pentru gospodăriile casnice care au două sau mai multe automobile ori mașini relativ noi, cu o vechime de până la 5–7 ani.

În același timp, gospodăriile casnice în care sunt persoane cu dizabilități vor beneficia în continuare de o abordare specială. Potrivit ministrei, dizabilitatea presupune cheltuieli suplimentare considerabile, de aceea acest criteriu poate avea o importanță decisivă la acordarea ajutorului.