Audit: Proiectele de apă și canalizare înregistrează întârzieri și costuri suplimentare.

Proiectele de dezvoltare a infrastructurii de apă și canalizare înregistrează întârzieri, costuri mai mari, iar în unele cazuri infrastructura construită nu este utilizată.

Totodată, nivelul redus de racordare a consumatorilor limitează impactul investițiilor. Constatările se regăsesc în Raportul de audit al conformității privind utilizarea resurselor financiare alocate din Fondul național de dezvoltare regională și locală în perioada 2022-2024, transmite IPN.

Raportul a fost prezentat în cadrul ședinței Comisiei parlamentare pentru control al finanțelor publice. Șefa echipei de audit din cadrul Curții de Conturi, Elizaveta Munteanu, a declarat că problemele au fost identificate în mai multe proiecte regionale de apă și canalizare, inclusiv la Hâncești și Florești, dar și în unele proiecte locale implementate prin programul „Satul European”.

Potrivit ei, neconformitățile din documentațiile tehnice au dus la majorarea costurilor și întârzieri în realizarea proiectelor. Auditul a mai evidențiat uzura infrastructurii existente, inclusiv a conductelor de canalizare și apeductelor, precum și defecțiuni ale unor stații de pompare.

Directorul Agenției de Dezvoltare Regională Centru, Ion Pînzari, a recunoscut că rata de conectare a populației la sistemele de apă și canalizare rămâne redusă după finalizarea proiectelor. El a explicat că agențiile regionale construiesc infrastructura magistrală, iar ulterior obiectivele sunt transmise autorităților publice locale și operatorilor de servicii.

Directoarea ADR Nord, Maria Prisacari, a precizat că racordarea gospodăriilor la rețele nu este finanțată din Fondul național de dezvoltare regională și locală, ci are loc, de regulă, după finalizarea lucrărilor. Potrivit ei, autoritățile locale au la dispoziție cinci ani pentru atingerea nivelului de conectare planificat, iar proiectele finalizate recent se află încă în perioada de monitorizare.

Potrivit datelor Biroului Național de Statistică, la începutul anului, 68,2% dintre locuințe aveau acces la apeduct, iar 66% dispuneau de canalizare.