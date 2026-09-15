Audierile privind vettingul au fost reluate: Comisia a verificat trei judecători.

Comisia de Evaluare a Judecătorilor (Vetting) a reluat audierile publice în cadrul evaluării externe, evaluând trei magistrați.

În fața membrilor Comisiei au compărut judecătoarele Elizaveta Buzu și Alina Gorceac, care activează în completele specializate în cauze de corupție, precum și Vasile Nogai — fost președinte și ex-președinte interimar al Judecătoriei Drochia, transmite rupor.md.

Fiecare dintre judecători a fost vizat de întrebări serioase din partea membrilor Comisiei, care țin de integritatea financiară și normele etice.

Elizaveta Buzu (Judecătoria Chișinău): Comisia examinează posibila existență a unei averi nejustificate pentru anii 2021 și 2023–2025. Întrebări au fost ridicate în legătură cu donațiile efectuate în beneficiul partenerului său de viață și cu achiziția unui automobil. Partenerul judecătoarei a fost, de asemenea, chemat la audiere, care s-a desfășurat în ședință închisă.

Alina Gorceac (Judecătoria Chișinău): Magistrata este verificată în privința respectării standardelor etice. În partea închisă a ședinței, i s-au cerut explicații privind un posibil conflict de interese și respectarea regulilor de declarare a averii.

Vasile Nogai (Judecătoria Drochia): Este supus procedurii de reevaluare, prin decizia Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Membrii Comisiei au constatat prețuri subevaluate la achiziționarea unor automobile, neconcordanțe privind cheltuielile de trai și indicii de avere nejustificată pentru anii 2013, 2015, 2018 și 2021–2023. De asemenea, sunt examinate conflicte de interese nedeclarate.

În cadrul actualei runde de audieri din septembrie, Comisia a programat în total opt audieri. Șase dintre acestea îi vizează pe judecătorii din completele anticorupție, iar două — pe foștii președinți de judecătorii.

Următoarele audieri vor avea loc joi, 17 septembrie 2026. În fața Comisiei vor compărea judecătorii Valeriu Curicheru și Olga Bejenari de la Judecătoria Chișinău.