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20 Iulie 2026, 18:14
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Au fost autorizate noi plăți pentru fermieri

Săptămâna trecută, în perioada 13-17 iulie, Agenția pentru Intervenții și Plăți în Agricultură (AIPA) a autorizat plăți în valoare de 9,89 milioane de lei.

Au fost autorizate noi plăți pentru fermieri.
Au fost autorizate noi plăți pentru fermieri.

Finanțarea se realizează din Fondul Național pentru Dezvoltarea Agriculturii și Mediului Rural prin următoarele mecanisme de subvenționare, transmite noi.md.

Așadar, 9,88 milioane lei este suma aprobată în cadrul programului LEADER, din fondurile alocate prin Planul de Creștere Economică al Republicii Moldova. De asemenea, 8.482 lei este suma aprobată pentru un beneficiar în cadrul mecanismului de plăți post-investiții, submăsura SP_2.1 „Investiții în producția în spații protejate”.

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