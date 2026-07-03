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rupor.md logorupor
3 Iulie 2026, 19:00
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Au fost anunțate datele pentru sesiunea repetată a absolvenților de licee și gimnazii

Comisia Națională de Examinare a aprobat regulamentul și termenele exacte pentru desfășurarea sesiunii suplimentare a examenelor de bacalaureat (BAC) și a examenelor de absolvire a gimnaziului.

Au fost anunțate datele pentru sesiunea repetată a absolvenților de licee și gimnazii.
Au fost anunțate datele pentru sesiunea repetată a absolvenților de licee și gimnazii.

Participarea la sesiunea suplimentară este strict reglementată, transmite rupor.md..

Candidații trebuie să îndeplinească o condiție esențială:

  • Să depună o cerere scrisă.

  • Termenele de depunere: 3 și 4 iulie 2026.

  • Locul de depunere: Centrul BAC unde candidatul a susținut examenele în sesiunea principală.

Sesiunile de examene sunt împărțite pe niveluri de învățământ și vor avea loc în următoarele perioade:

  • Examenele BAC: între 13 și 20 iulie 2026.

  • Examenele de gimnaziu: între 7 și 10 iulie 2026.

  • Ora de începere: toate probele încep strict la ora 10:00.

Examenele vor fi organizate în centre speciale de examinare:

  • BAC: în centrele republicane de bacalaureat.

  • Gimnazii: în centrele raionale și municipale.

Pentru asigurarea transparenței a fost aprobată structura comisiilor pentru soluționarea contestațiilor:

  • Pentru bacalaureat: 15 comisii republicane (aproximativ 160 de profesori).

  • Pentru gimnazii: 5 comisii republicane (aproximativ 90 de profesori).

  • Centre unice: la Chișinău va fi deschis câte un Centru Republican de evaluare a contestațiilor pentru fiecare dintre cele două direcții. 

Sursă
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