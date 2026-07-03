Au fost anunțate datele pentru sesiunea repetată a absolvenților de licee și gimnazii
Comisia Națională de Examinare a aprobat regulamentul și termenele exacte pentru desfășurarea sesiunii suplimentare a examenelor de bacalaureat (BAC) și a examenelor de absolvire a gimnaziului.
Participarea la sesiunea suplimentară este strict reglementată, transmite rupor.md..
Candidații trebuie să îndeplinească o condiție esențială:
Să depună o cerere scrisă.
Termenele de depunere: 3 și 4 iulie 2026.
Locul de depunere: Centrul BAC unde candidatul a susținut examenele în sesiunea principală.
Sesiunile de examene sunt împărțite pe niveluri de învățământ și vor avea loc în următoarele perioade:
Examenele BAC: între 13 și 20 iulie 2026.
Examenele de gimnaziu: între 7 și 10 iulie 2026.
Ora de începere: toate probele încep strict la ora 10:00.
Examenele vor fi organizate în centre speciale de examinare:
BAC: în centrele republicane de bacalaureat.
Gimnazii: în centrele raionale și municipale.
Pentru asigurarea transparenței a fost aprobată structura comisiilor pentru soluționarea contestațiilor:
Pentru bacalaureat: 15 comisii republicane (aproximativ 160 de profesori).
Pentru gimnazii: 5 comisii republicane (aproximativ 90 de profesori).
Centre unice: la Chișinău va fi deschis câte un Centru Republican de evaluare a contestațiilor pentru fiecare dintre cele două direcții.