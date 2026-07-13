Atenție, șoferi: Restricții temporare de circulație în sectorul Ciocana al Capitalei.

În perioada 14 iulie - 12 august, circulația rutieră în sectorul Ciocana al Capitalei va fi restricționată.

Despre aceasta a anunțat Poliția Moldovei. Conform dispoziției Primăriei Chișinău, traficul va fi parțial restricționat pe următoarele sectoare:

strada Vadul lui Vodă — pe porțiunea dintre străzile Meșterul Manole și Nicolae Milescu Spătaru;

strada Ginta Latină — pe sectorul dintre bulevardul Mircea cel Bătrân și strada Nicolae Milescu Spătaru.

Primăria menționează că restricțiile sunt legate de lucrările planificate.

Conducătorii auto sunt îndemnați să circule cu prudență în zona lucrărilor, să respecte indicatoarele rutiere temporare și să aleagă rute alternative, dacă este necesar.