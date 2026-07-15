theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
rupor.md logorupor
15 Iulie 2026, 20:10
4 270
Copiază linkul
Link copiat

ASP: Aproximativ 50 de examinatori auto au fost concediați în ultimii ani în urma unor anchete interne

Aproximativ 50 de angajați care primeau examenele pentru obținerea permisului de conducere au fost concediați de Agenția Servicii Publice (ASP) în ultimii ani, în urma anchetelor interne.

ASP: Aproximativ 50 de examinatori auto au fost concediați în ultimii ani în urma unor anchete interne.
ASP: Aproximativ 50 de examinatori auto au fost concediați în ultimii ani în urma unor anchete interne.

Despre aceasta a anunțat instituția într-un răspuns la acuzațiile deputatei PSRM, Ala Ursu-Antoci, privind corupția la susținerea examenelor, transmite rupor.md.

Potrivit ASP, pe baza sesizărilor agenției și în colaborare cu organele de drept, au fost documentate zeci de cazuri de corupție implicând angajații săi. Totuși, niciun dosar de fraudă la susținerea examenelor nu s-a încheiat până acum cu o sentință de condamnare.

Instituția a sugerat, de asemenea, că declarațiile Alei Ursu-Antoci ar putea fi legate de anumiți foști angajați ai agenției.

„Această atenție sporită din partea deputatei ne permite să facem câteva presupuneri rezonabile. Nu cumva această nemulțumire este legată de unii dintre foștii noștri colegi, care au fost prinși în încălcări grave la susținerea examenelor și care, în loc să răspundă în fața legii, au găsit rapid protecție sub „umbrela” PSRM?”, au declarat reprezentanții ASP.

Agenția nu a numit persoane concrete. Instituția a îndemnat deputata să se adreseze organelor de drept dacă deține fapte și dovezi de corupție și a declarat că este pregătită pentru verificări.

Sursă
rupor.md logorupor
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici