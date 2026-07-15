ASP: Aproximativ 50 de examinatori auto au fost concediați în ultimii ani în urma unor anchete interne.

Aproximativ 50 de angajați care primeau examenele pentru obținerea permisului de conducere au fost concediați de Agenția Servicii Publice (ASP) în ultimii ani, în urma anchetelor interne.

Despre aceasta a anunțat instituția într-un răspuns la acuzațiile deputatei PSRM, Ala Ursu-Antoci, privind corupția la susținerea examenelor, transmite rupor.md.

Potrivit ASP, pe baza sesizărilor agenției și în colaborare cu organele de drept, au fost documentate zeci de cazuri de corupție implicând angajații săi. Totuși, niciun dosar de fraudă la susținerea examenelor nu s-a încheiat până acum cu o sentință de condamnare.

Instituția a sugerat, de asemenea, că declarațiile Alei Ursu-Antoci ar putea fi legate de anumiți foști angajați ai agenției.

„Această atenție sporită din partea deputatei ne permite să facem câteva presupuneri rezonabile. Nu cumva această nemulțumire este legată de unii dintre foștii noștri colegi, care au fost prinși în încălcări grave la susținerea examenelor și care, în loc să răspundă în fața legii, au găsit rapid protecție sub „umbrela” PSRM?”, au declarat reprezentanții ASP.

Agenția nu a numit persoane concrete. Instituția a îndemnat deputata să se adreseze organelor de drept dacă deține fapte și dovezi de corupție și a declarat că este pregătită pentru verificări.